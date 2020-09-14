Ливни затопили часть штата Вашингтон, Мэриленд и Вирджинию (фото)

В конце прошлой недели сильные ливневые дожди затопили ряд населенных пунктов штата Вашингтон, округ Колумбия. Об этом сообщает The Washington Post.

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В сообщении говорится, что в некоторых городах выпало более 20 см осадков. В результате оказались затоплено дорожное полотно и дома, спасательные службы получают сотни вызовов о помощи, так как она понадобилась многим водителям, чьи автомобили были застигнуты непогодой в дороге.

Известно, что кроме Вашингтона стихия накрыла некоторые районы штатов Мэриленд и Вирджиния.













В то же время, как ранее сообщали "Комментарии", в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и части Вашингтона бушуют лесные пожары. Тут насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб. Зафиксированы и случаи, где люди стали жертвами пожаров. Среди них есть и дети. Десятки человек числятся как пропавшие без вести.

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