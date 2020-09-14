Ливни затопили часть штата Вашингтон, Мэриленд и Вирджинию (фото)

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Дмитрий Симоненко
В конце
прошлой недели сильные ливневые дожди затопили ряд населенных пунктов штата Вашингтон,
округ Колумбия. Об этом сообщает The Washington Post.
Фото: соцсети
В сообщении
говорится, что в некоторых городах выпало более 20 см осадков. В результате
оказались затоплено дорожное полотно и дома, спасательные службы получают сотни
вызовов о помощи, так как она понадобилась многим водителям, чьи автомобили
были застигнуты непогодой в дороге.
Известно, что кроме Вашингтона стихия накрыла некоторые районы штатов Мэриленд и Вирджиния.
В то же время, как ранее сообщали "Комментарии", в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и части Вашингтона бушуют лесные пожары. Тут насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб. Зафиксированы и случаи, где люди стали жертвами пожаров. Среди них есть и дети. Десятки человек числятся как пропавшие без вести.
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