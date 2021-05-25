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В Мали произошел новый государственный переворот

Переворот произошел после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая

сегодня, 02:47
Автор:

Ольга Чародий

В Мали военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. Об этом пишет РИА Новости. При этом источник агентства указал, что президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.

В Мали произошел новый государственный переворот

Мали (фото из открытых источников)

Переворот произошел после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая. В новом кабинете министров военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.

Ранее переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство. Арест временного президента и премьера, возможно, стал реакцией военных на обнародованный ранее состав нового правительства. Посольство США в столице Мали призвало американцев ограничить свои передвижения. На улицах Бомако начались беспорядки.

Напомним, в результате нападения 4 человека убиты, еще несколько ранены.  2 апреля джихадисты атаковали лагерь Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA) в городе Агэлоке, в округе Тессалит, который находится северо-востоке страны, сообщает Reuters.

Для эвакуации раненых миротворцев из зоны обстрела была использована авиация. Как говорится в сообщении миссии ООН, нападение террористов было отбито с потерями для нападавших.  Пока  ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент. 



 


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Источник: https://ria.ru/20210524/mali-1733740474.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621887510000
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