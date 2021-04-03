Джихадисты расстреляли миссию ООН в Мали

В результате нападения 4 человека убиты, еще несколько ранены. 2 апреля джихадисты атаковали лагерь Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA) в городе Агэлоке, в округе Тессалит, который находится северо-востоке страны, сообщает Reuters.

В Мали террористы напали на базу ООН (фото из открытых источников)

Для эвакуации раненых миротворцев из зоны обстрела была использована авиация. Как говорится в сообщении миссии ООН, нападение террористов было отбито с потерями для нападавших. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

Кроме этого, в этот же день была совершена атака на пост безопасности в Диафарабе, в результате которой двое миротворцев погибли и еще десять получили ранения.

Напомним, в Эфиопии в среду на рассвете боевики убили более 100 человек в результате нападения в западном регионе Бенишангуль-Гумуз, сообщила комиссия по правам человека. Жители описали, как бежали в результате масштабного смертоносного нападения в районе, охваченном этническим насилием. Нападение произошло в деревне Бекоджи в округе Булен в зоне Метекел, говорится в заявлении государственной комиссии по правам человека, в районе, где проживают несколько этнических групп. Вторая по численности населения страна Африки борется с регулярными вспышками насилия с тех пор, как в 2018 году премьер-министром был назначен Абий Ахмед, который ускорил демократические реформы, ослабившие железную хватку государства на региональном соперничестве. Выборы, назначенные на следующий год, еще больше разожгли накаляющуюся напряженность по поводу земли, власти и ресурсов. В отдельной части страны вооруженные силы Эфиопии уже более шести недель сражаются с повстанцами в северном регионе Тыграй.

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