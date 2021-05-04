В Мексике провалился мост с поездом метро



















В столице Мексики, Мехико мост обрушился с поездом метро, и часть вагонов упала на дорогу.

Мост обрушился с поездом (фото из открытых источников)

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум также прибыла на место аварии поезда и обещала в ближайшее время предоставить дополнительную информацию о том, что случилось.





Мэр Мехико Клаудия Шайнбаум сообщила, что погибли по меньшей мере 15 человек. Десятки людей получили травмы, из них 34 пришлось госпитализировать. Число жертв уточняется.

Спасательную операцию пришлось приостановить, так как положение зависших над дорогой вагонов крайне шаткое. На место трагедии доставили специальный подъемный кран, с помощью которого рабочие попытаются осторожно переместить вагоны в безопасное положение.





На видеозаписи происшествия видно, что мост и поезд упали на автомобили, которые ехали внизу. Один автомобиль оказался под завалами.

Напомним, 3 мая на автодороге Львов — Луцк возле села Гаек обрушился мост. Трасса теперь не проезжая. В результате обрушения никто не пострадал, но проехать теперь невозможно. Очевидцы сообщили об инциденте дорожные службы.



эксперты создали рейтинг огромных и зрелищных железнодорожных и автомобильных мостов. Трудно даже представить, сколько средств, ресурсов и материалов было потрачено на создание этих сооружений. Протяженность некоторых мостов достигает нескольких десятков или даже сотен километров. Их величие можно долго описывать, но давайте лучше посмотрим на этих великанов. Первое место в рейтинге самых длинных мостов занял виадук Даньян-Куньшаньский.

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