logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

35860.74

ETH/USD

1519.98

LTC/USD

150.16

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В мире создадут первый "космический" суд - чем он будет заниматься
commentss НОВОСТИ Все новости

В мире создадут первый "космический" суд - чем он будет заниматься

Современный суд будет располагаться в Дубае

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Впервые в истории в мире будет создан "космический суд". Такую инициативу выдвинули власти Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Международный финансовый центр Дубая.

В мире создадут первый "космический" суд - чем он будет заниматься

В Дубае создадут первый в мире космический суд. Фото: aboutspacejornal.net

"Космический суд" — это первая в мире организация, которая будет заниматься урегулированием споров на околоземной орбите. Международная группа органов государственного и частного секторов и экспертов будет исследовать правовое регулирование в космической отрасли.

Поэтому суд будет рассматривать дела и споры относительно космической деятельности именно частных компаний. В учреждении можно решить вопрос о покупке спутников или столкновении устройств на орбите.

Об этом говорилось еще в 2017 году. Однако тогда такой проект назывался "Судом будущего".

Решение рассмотреть данную инициативу продиктовано прогрессом Объединенных Арабских Эмиратов в космической отрасли.

Новейший суд должен соответствовать международным конвенциям, резолюциям и Договору ООН о принципах деятельности государственных органов по исследованию и использованию космического пространства 1967-го года.

Напомним, что Украина запустит в космос спутник собственного производства — "Сич 2-30 (2-1)". Точной даты запуска еще нет, однако отмечается, что украинский спутник увидит космос до конца этого года. Такое решение было принято на совещании по поводу создания Украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Facebook позволяет своим пользователям зарабатывать на публикации потенциально опасной лжи и дезинформации о пандемии и вакцине, предоставляя собственные инструменты соцсети для рекламы. Детали читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.difc.ae/newsroom/news/courts-space-launches-orbit-support-global-space-economy/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ