В мире создадут первый "космический" суд - чем он будет заниматься

Впервые в истории в мире будет создан "космический суд". Такую инициативу выдвинули власти Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Международный финансовый центр Дубая.

В Дубае создадут первый в мире космический суд. Фото: aboutspacejornal.net

"Космический суд" — это первая в мире организация, которая будет заниматься урегулированием споров на околоземной орбите. Международная группа органов государственного и частного секторов и экспертов будет исследовать правовое регулирование в космической отрасли.

Поэтому суд будет рассматривать дела и споры относительно космической деятельности именно частных компаний. В учреждении можно решить вопрос о покупке спутников или столкновении устройств на орбите.

Об этом говорилось еще в 2017 году. Однако тогда такой проект назывался "Судом будущего".

Решение рассмотреть данную инициативу продиктовано прогрессом Объединенных Арабских Эмиратов в космической отрасли.

Новейший суд должен соответствовать международным конвенциям, резолюциям и Договору ООН о принципах деятельности государственных органов по исследованию и использованию космического пространства 1967-го года.

Напомним, что Украина запустит в космос спутник собственного производства — "Сич 2-30 (2-1)". Точной даты запуска еще нет, однако отмечается, что украинский спутник увидит космос до конца этого года. Такое решение было принято на совещании по поводу создания Украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Подробности читайте в нашем материале.

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