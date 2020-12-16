В Молдове снова будут показывать российские новости

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Ольга Чародий
Сегодня парламент Молдовы принял во втором
чтении законопроект Партии социалистов Молдовы, отменяющий запрет на
ретрансляцию в стране российских новостей.
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщает местное издание NewsMaker, за
проект проголосовало несколько партий.
Он отменяет запрет на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, введенный по инициативе Демократической партии три года назад, Молдавский парламент принял этот проект в первом чтении 3 декабря. Во время его рассмотрения депутаты приняли поправку от коллеги из платформы Pentru Moldova Сергея Сырбу, который предложил убрать из законопроекта все аспекты, которые не касаются отмены запрета новостей.
Закон, запрещающий
русский язык, который был принят три года назад, практически устарел и оказался неэффективен, считают депутаты.
Напомним, сегодня парламент Молдовы также вернул русскому
языку статус языка межнационального общения, что предоставляет ему множество
преференций.
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16 декабря 2020, 23:17
К сожалению, ущемление прав национальных общин в Украине, с введением "мовных" законов, является предпосылкой для последующего культурного и физического ГЕНОЦИДА в отношении граждан других этносов, проживающих в Украине. Препятствия в получении образования на родном языке и ограничения вещания в СМИ на языках национальных ОБЩИН (а не "меньшин") создаёт угрозу превращения Украины в страну-изгоя и оплот неонацизма.