В Молдове снова будут показывать российские новости

Сегодня парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект Партии социалистов Молдовы, отменяющий запрет на ретрансляцию в стране российских новостей.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает местное издание NewsMaker, за проект проголосовало несколько партий.

Он отменяет запрет на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, введенный по инициативе Демократической партии три года назад, Молдавский парламент принял этот проект в первом чтении 3 декабря. Во время его рассмотрения депутаты приняли поправку от коллеги из платформы Pentru Moldova Сергея Сырбу, который предложил убрать из законопроекта все аспекты, которые не касаются отмены запрета новостей.

Закон, запрещающий русский язык, который был принят три года назад, практически устарел и оказался неэффективен, считают депутаты.

"Должен признать, что самая опасная пропаганда, угрожающая национальной безопасности – это внутренняя пропаганда, фальсификации и ложь, которые изо дня в день распространяются, в том числе, здесь, из зала парламента", – сказал Сырбу.

Напомним, сегодня парламент Молдовы также вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что предоставляет ему множество преференций.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина возобновляет работу на границах с Молдовой и Словакией, тогда как пункты с Венгрией пока в режиме ожидания. Об этом свидетельствует информация Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, что венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановление к утру 30 мая работы 4 КПП (речь идет, с украинской стороны, о "Лужанке", "Вилое", "Дзвонковом" и "Косином"). Однако сегодня страна заявила, что это вопрос откладывается. Как сообщалось, с 1 июня можно будет пересечь границу Украины со Словакией в 3 приграничных пунктах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!