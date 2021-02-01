В Мьянме произошел государственный переворот: военные захватили президента страны - подробности

Военные в Мьянме устроили государственный переворот и захватили президента страны Вина Мьин. Кроме того, в руках военных оказалась и лауреат Нобелевской премии мира — Аун Сан Су Чжи. Данную информацию предоставило издание Reuters.

В Мьянме произошел государственный переворот - подробности. Фото: РБК

Задержание президента и других государственных политиков произошло утром первого февраля во время военных рейдов.

Сейчас в Мьянме объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Сообщается, что военные движутся дальше — сейчас они пытаются захватить столицу Мьянмы — город Нейпьидо.

Военные уверены, что прошедшие парламентские выборы, которые закончились в ноябре 2020 года, прошли нечестно и были сфальсифицированы. Поэтому и решили "навести справедливость".

Пока страной руководит главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Еще раньше он вел себя очень радикально и угрожал отменить конституцию, если верхушка власти не будет следовать закону. Однако о государственном перевороте тогда не было и речи.

Стоит сообщить, что несмотря на то, что президентом страны является Вин Мьин, лидером государства и человеком, который принимает основные решения является Аун Сан Су Чжи. Она занимает должность государственной советника и главы Министерства иностранных дел. Кроме того, в 1991 году Аун Сан Су Чжи отметили Нобелевской премией мира за ее участие в мирных протестах, после которых она 15 лет находилась под домашним арестом.

Впоследствии женщина вернулась к политике. В 2018 году Организация Объединенных Наций частично обвинила Аун Сан Су Чжи за ее неспособность предотвратить преследование народа рохинджа, которое было инициировано властями Мьянмы.

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