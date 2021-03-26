В Мьянме убили еще 9 протестантов: США и Великобритания усилили международное давление на хунту

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Скоро исполнится два месяца, как в Мьянме власть взяла
военная хунта. С того времени не утихают протесты, по меньшей мере 320 человек были убиты. США и Великобритания вводят санкции.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Кому выгодно происходящее? Стоят ли за этим внешние игроки?
То, что происходит в Мьянме (бывшая Бирма) не выгодно ни
Западу, ни Китаю, которых периодически упрекают в сложившейся ситуации. Так
считает эксперт Украинского института политики, политический обозреватель
Владимир Воля.
В то же время он отмечает, что за несколько дней до того,
как военные взяли всю полноту власти в свои руки, с визитом в Мьянме побывал
Ван И — министр иностранных дел Китая.
Не выгодна она и США, считает эксперт. Ведь даже условно
прозападное правительство свергнуто, его сторонники подвергаются репрессиям.
Более того — военные власти предпринимают действия в отношении различных
организаций, поддерживающих, по их мнению, протест. В частности, были
арестованы счета Фонда Сороса.
Учитывая вышеперечисленное, продолжает он, и получилось, что
внутриполитический, по сути, кризис, борьба двух группировок в Мьянме обросла
геополитическими смыслами, наложилась на геополитический контекст.
"Многие всерьез стали воспринимать, что за кризисом в Мьянме стоят внешние игроки. Одни уверяют, что США и Фонд Сороса раскачивают и подпитывают протесты. Другие, что китайцы подтолкнули военных к взятию власти (или одобрили такие действия). Третьи ищут "руку Кремля". Но я думаю, что кризис исключительно внутриполитический", — резюмирует эксперт.
Напомним, силы безопасности Мьянмы убили не меньше 38 человек в воскресенье, 22 из них в районе Хлаингтхарьяр в Янгоне, сообщила правозащитная группа Ассоциации содействия политзаключенным.
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