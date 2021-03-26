В Мьянме убили еще 9 протестантов: США и Великобритания усилили международное давление на хунту

Скоро исполнится два месяца, как в Мьянме власть взяла военная хунта. С того времени не утихают протесты, по меньшей мере 320 человек были убиты. США и Великобритания вводят санкции.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кому выгодно происходящее? Стоят ли за этим внешние игроки?

То, что происходит в Мьянме (бывшая Бирма) не выгодно ни Западу, ни Китаю, которых периодически упрекают в сложившейся ситуации. Так считает эксперт Украинского института политики, политический обозреватель Владимир Воля.

"Это явно внутренний конфликт. Обе властные группировки – и свергнутое гражданское относительно прозападное правительство, и военные, взявшие полную власть, активно работали в контакте не только с Китаем, который активно инвестировал в Мьянму, но и другими государствами, в том числе членами Совбеза ООН. Так что происшедшая смена власти не являлась, по сути, изменением внешнеполитической ориентации страны под влиянием неких внешних по отношению к Мьянме игроков", — говорит эксперт.

В то же время он отмечает, что за несколько дней до того, как военные взяли всю полноту власти в свои руки, с визитом в Мьянме побывал Ван И — министр иностранных дел Китая.

"Подозреваю, что в Китае предполагали сценарий жесткого внутриполитического противостояния в Мьянме. Но не были до конца уверены, что это произойдет, — отмечает Владимир Воля.- Но так получилось, что регулярные официальные контакты между руководство Мьянмы (особенно военным) и Китаем, привели к тому, что нынешний кризис быстро привязали к неким геополитическим смыслам и контекстам. Представитель свергнутой власти, госпожа Аун Сан Су Чжи, считалась прозападным лидером довольно либерального толка. И ее сторонники начали обвинять Китай в поддержке военных. Подобные настроения в итоге вылились в то, что подверглись нападению несколько китайских учреждений на территории Мьянмы. Так что ситуация Китаю точно не выгодна".

Не выгодна она и США, считает эксперт. Ведь даже условно прозападное правительство свергнуто, его сторонники подвергаются репрессиям. Более того — военные власти предпринимают действия в отношении различных организаций, поддерживающих, по их мнению, протест. В частности, были арестованы счета Фонда Сороса.

"Есть негативные настроения среди протестующих и по отношению к России. В конце января, незадолго до переворота, Мьянму посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. К тому же, время от времени появляется информация, что РФ поставляет какие-то спецсредства или вооружение нынешним военным властям Мьянмы. Понятно, что такого рода слухи становятся важным элементом внутриполитической борьбы, средством направления гнева протестующих против России, в том числе. Хоть доказательство какой-либо заинтересованность Кремля в происходящем нет", — отмечает Владимир Воля.

Учитывая вышеперечисленное, продолжает он, и получилось, что внутриполитический, по сути, кризис, борьба двух группировок в Мьянме обросла геополитическими смыслами, наложилась на геополитический контекст.

"Многие всерьез стали воспринимать, что за кризисом в Мьянме стоят внешние игроки. Одни уверяют, что США и Фонд Сороса раскачивают и подпитывают протесты. Другие, что китайцы подтолкнули военных к взятию власти (или одобрили такие действия). Третьи ищут "руку Кремля". Но я думаю, что кризис исключительно внутриполитический", — резюмирует эксперт.

Напомним, силы безопасности Мьянмы убили не меньше 38 человек в воскресенье, 22 из них в районе Хлаингтхарьяр в Янгоне, сообщила правозащитная группа Ассоциации содействия политзаключенным.

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