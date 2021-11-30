В НАТО обсудят план действий на случай вторжения России

30 ноября соберутся министры иностранных дел стран НАТО для обсуждения ситуации с военными учениями у восточных границ Украины и как противодействовать наращиванию российских войск. Ведь страны Запада опасаются, что Кремль может начать наступление. Об этом пишет France 24.

НАТО обсудит ситуацию на границе с РФ, фото из открытых источников

Встреча проходит в Риге на фоне того, что второй раз за 2021 год собирается необычная, по словам генсека НАТО, концентрация сил на территории Украины. В Альянсе не знают, чего ждать от Путина, поэтому министры должны обсудить планы действий на случай вторжения России на украинские территории.

НАТО хочет продемонстрировать Кремлю, что Россию ожидают серьезные последствия, если она будет угрожать Украине. В то же время, западные партнеры пытаются не спровоцировать РФ на агрессивные действия. В ходе переговоров будет подниматься вопрос о предоставлении Украине дополнительной поддержки и потенциального усиления сил НАТО в странах Восточной Европы.

Встреча продлится два дня, на нее от Украины поедет представитель Министерства иностранных дел.

Украина не подпадает под действие пакта о коллективной обороне Североатлантического союза. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что хочет поговорить с лидерами России или Украины, чтобы ослабить растущее напряжение.

Однако, кроме вопроса о наступлении на Украину, на встрече в первую очередь обсудят не менее стратегический вопрос по ситуации на границах с Беларусью. Напомним, что некоторые мигранты из территории возле границы начали возвращаться в Ирак. Однако в Польше и Литве говорят, что не следует думать, что все кончилось, ведь испытание единства Запада продолжится.

Как сообщал портал "Комментарии", Пентагон призвал Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать провокаций и дестабилизации на границах.

Также мы писали, что народный депутат считает, что Россия не будет нападать, а военные учения – это только политический маневр.



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