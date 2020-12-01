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В НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрят вопрос о наращивании Россией своих сил у рубежей альянса.

сегодня, 00:40
Автор:

Ольга Чародий

Российская Федерация расширяет свою военную активность в мире. Как заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия разворачивает ракеты Крайнего Севера до Ливии и Сирии, вкладывает  деньги в модернизацию своей военной мощи.

В НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси

Фото: из открытых источников

"Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", — заявил Столтенберг.

Как он подчеркнул, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут онлайн-конференцию завтра и  поднимут вопрос усиления военного потенциала  в мире.

НАТО считают, что необходимо  более детально  рассматривать и серьезно этот вопрос,  поскольку присутствие России в военных конфликтах только  увеличивается. Как пример, генсек назвал Нагорный Карабах  и Беларусь. 

Ранее в Германии заявляли, что военная российская угроза стала более явной и призвала НАТО усилять оборонные возможности.

Ранее "Комментарии" сообщали, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина пока что не готова до вступления в Альянс. Но через некоторое время Украина сможет стать полноправным членом НАТО. 




 


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Источник: https://twitter.com/i/broadcasts/1yNxaWzVEMqGj
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