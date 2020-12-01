В НАТО заявили, что Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси

Российская Федерация расширяет свою военную активность в мире. Как заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия разворачивает ракеты Крайнего Севера до Ливии и Сирии, вкладывает деньги в модернизацию своей военной мощи.

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"Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", — заявил Столтенберг.

Как он подчеркнул, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут онлайн-конференцию завтра и поднимут вопрос усиления военного потенциала в мире.

НАТО считают, что необходимо более детально рассматривать и серьезно этот вопрос, поскольку присутствие России в военных конфликтах только увеличивается. Как пример, генсек назвал Нагорный Карабах и Беларусь.

Ранее в Германии заявляли, что военная российская угроза стала более явной и призвала НАТО усилять оборонные возможности.

Ранее "Комментарии" сообщали, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина пока что не готова до вступления в Альянс. Но через некоторое время Украина сможет стать полноправным членом НАТО.















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