В ОАЭ мужчина с помощью клонирования голоса украл из банка 35 млн долларов

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Антон Рудак
В Объединенных Арабских Эмиратах продолжают расследование дела в похищении 35 млн долларов из банка с помощью кибертехнологий. Об этом сообщает Forbes.
Киберпреступники, фото из открытых источников
В начале 2020 года менеджерам банка в Объединенных Арабских Эмиратах позвонил человек, голос которого он узнал. Это был директор компании, с которой менеджер имел дела раньше. У директора были хорошие новости: его компания собиралась приобрести другое предприятие, поэтому ему нужен был банк, чтобы санкционировать некоторые переводы на сумму 35 млн долларов. Адвокат по имени Мартин Зелнер был нанят для координации процедур, и менеджер банка мог увидеть в своем почтовом ящике электронные письма от директора и адвоката. Директор банка, думая, что все выглядит законно, начал переводить деньги.
Он не знал, что его обманули. Мошенники использовали технологию "глубокого голоса", чтобы клонировать речь режиссера. В ОАЭ считают, что это была сложная схема, в которой были задействованы не менее 17 человек. Они присылали похищенные деньги на банковские счета по всему миру.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из заблокированных iPhone возможное мошенническое снятие средств — предупреждают программисты. Исследователи из University of Birmingham и University of Surrey обнаружили возможность дистанционного снятия средств даже из заблокированных iPhone.
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