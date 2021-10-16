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В ОАЭ мужчина с помощью клонирования голоса украл из банка 35 млн долларов

Похищенные деньги присылали на банковские счета по всему миру

сегодня, 11:16
Автор:

Антон Рудак

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжают расследование дела в похищении 35 млн долларов из банка с помощью кибертехнологий. Об этом сообщает Forbes.

В ОАЭ мужчина с помощью клонирования голоса украл из банка 35 млн долларов

Киберпреступники, фото из открытых источников

В начале 2020 года менеджерам банка в Объединенных Арабских Эмиратах позвонил человек, голос которого он узнал. Это был директор компании, с которой менеджер имел дела раньше. У директора были хорошие новости: его компания собиралась приобрести другое предприятие, поэтому ему нужен был банк, чтобы санкционировать некоторые переводы на сумму 35 млн долларов. Адвокат по имени Мартин Зелнер был нанят для координации процедур, и менеджер банка мог увидеть в своем почтовом ящике электронные письма от директора и адвоката. Директор банка, думая, что все выглядит законно, начал переводить деньги.

Он не знал, что его обманули. Мошенники использовали технологию "глубокого голоса", чтобы клонировать речь режиссера. В ОАЭ считают, что это была сложная схема, в которой были задействованы не менее 17 человек. Они присылали похищенные деньги на банковские счета по всему миру.

"Аудио и визуальные подделки представляют захватывающий развитие технологий XXI века, но они также потенциально невероятно опасны, создавая огромную угрозу для данных, денег и бизнеса. Сейчас мы находимся на пороге злостных актеров, которые переводят опыт и ресурсы на использование новейших технологий для манипулирования людьми, которые невинно не знают о сферах глубоких поддельных технологий и даже об их существовании", — говорит Джейк Мур, бывший полицейский Департамента полиции Дорсета в Великобритании и теперь эксперт по кибербезопасности в охранной компании ESET.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из заблокированных iPhone возможное мошенническое снятие средств — предупреждают программисты. Исследователи из University of Birmingham и University of Surrey обнаружили возможность дистанционного снятия средств даже из заблокированных iPhone.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/10/14/huge-bank-fraud-uses-deep-fake-voice-tech-to-steal-millions/?sh=1bbaf2997559&fbclid=IwAR0SMkq_Bc-tsWxSD9PB4M_gwrDX50qYT32XuB899DMG7mF9Ya6cVzhN5DM
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