В ООН рассматривают вероятность эвакуации мореплавателей из Черного и Азовского морей

По данным Международной морской организации ООН, в ближайшее время будет проведено срочное заседание для обсуждения вопросов безопасности кораблей и мореплавателей в Черном и Азовском морях. Об этом пишет Голос Америки.



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На заседании обсудят безопасную эвакуацию мореплавателей из территориальных вод этих морей. По словам Ги Платтена, генерального секретаря Международной палаты морских перевозок, конфликт в Украине оказывает влияние на безопасность мореплавателей и морских перевозок в регионе. В портах морей застряли мореплаватели из-за войны и угрозы обстрелов торговых кораблей русскими оккупантами.

По словам Платтена, другие страны должны произвести эвакуацию мореплавателей из черноморского региона. Генсекретарь выступает за то, чтобы был установлен морской коридор для безопасной эвакуации кораблей, которые находятся в территориальных водах Черного и Азовского морей и не могут двигаться из-за угрозы обстрела со стороны российских оккупантов.

Как рассказали в Международной морской организации, война оказала влияние на торговлю через морские порты и перевозки морским транспортом.

Напомним, что 7 марта оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших не было. 3 марта теплоход "HELT" под флагом Панамы был поражен ракетой ВМС РФ, он затонул возле порта Южный. 2 марта был нанесен ракетный удар со стороны оккупантов по т/х Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш) на рейде порта Ольвия. Погиб один член экипажа (гражданин Бангладеш). 1 марта на рейде Николаевского порта две ракеты агрессора попали в буксир компании "Нибулон". 25 февраля агрессор обстрелял 2 иностранных судна вблизи порта Южный — NAMURA QUEEN (флаг Панамы) и бункеровщик MILLENNIUM SPIRIT (флаг Молдовы) на рейде перед портами Южный и Одесса.

Как сообщал портал "Комментарии", кафиры ночью снова обстреляли Коростень и Житомир. Известно, что ракета рухнула на дорогу в с. Старая Котельня (Андрушевский район Житомирская область), в результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 получили ранения.

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