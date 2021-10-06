В ООН сообщили о новом глобальном кризисе

Мир ждет новый кризис, связанный с водой, фото из открытых источников

В ООН предупреждают о новом кризисе, что коснется всего мира. Об этом сообщает Associated Press.

В докладе, который представила Всемирная Метеорологическая Организация ООН, речь идет не только о нехватке питьевой и пресной воды, но и о стихийных бедствиях в виде наводнений, ураганов, засух.



В докладе сообщают, что мир не готов к таким катаклизмам учитывая, что климат меняется и это приведет к осложнению ситуации с погодными условиями на планете. Поэтому надо совершенствовать системы предупреждения катастроф в 60% стран.

Население Земли растет и к 2050 году более 5 млрд людей будут без доступа к пресной воде, по сравнению с 3,6 млрд в 2018 году. По словам профессора гидрологии и климата Массачусетского технологического института Елфатих Елтахир, особенно это касается Африки.



С 2000 года в мире стали чаще происходить стихийные бедствия в виде ураганов и наводнений. Если сравнивать их количество с 1990-ми, то наводнения участились на 134%. Особенно эти показатели касаются Азии. Там страны больше всего страдают от значительных осадков, которые приносят штормы, тайфуны, циклоны.



Уровень засухи растет не так быстро, зафиксировано с 2000 года лишь 29%. Больше всего умерших от недостатка воды в Африке, экономические потери понесли страны Северной Америки, Азии, Карибского бассейна.

Хотя нехватка воды — это не такое уж и редкое явление, 25% населенных пунктов мира имеют постоянную нехватку воды. В то же время запас поверхностных вод сокращается на 1 см / год. Такие наблюдения метеорологов за 20 лет.

"Нам нужно опомниться, ведь надвигается водный кризис", — подчеркнул Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации.

В докладе предложили уделить внимание вопросам управления водными ресурсами, улучшить системы предупреждения стихийных бедствий, в том числе засухи и повышение уровня воды в реках.

Как сообщал портал "Комментарии", генсек ООН предупредил о ядерном уничтожения мира.





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