В ООН сообщили о новом глобальном кризисе

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Козлова Альбіна
Мир ждет новый кризис, связанный с водой, фото из открытых источников
В ООН предупреждают о новом кризисе, что коснется всего мира. Об этом сообщает Associated Press.
В докладе, который представила Всемирная Метеорологическая Организация ООН, речь идет не только о нехватке питьевой и пресной воды, но и о стихийных бедствиях в виде наводнений, ураганов, засух.
Население Земли растет и к 2050 году более 5 млрд людей будут без доступа к пресной воде, по сравнению с 3,6 млрд в 2018 году. По словам профессора гидрологии и климата Массачусетского технологического института Елфатих Елтахир, особенно это касается Африки.
С 2000 года в мире стали чаще происходить стихийные бедствия в виде ураганов и наводнений. Если сравнивать их количество с 1990-ми, то наводнения участились на 134%. Особенно эти показатели касаются Азии. Там страны больше всего страдают от значительных осадков, которые приносят штормы, тайфуны, циклоны.
Уровень засухи растет не так быстро, зафиксировано с 2000 года лишь 29%. Больше всего умерших от недостатка воды в Африке, экономические потери понесли страны Северной Америки, Азии, Карибского бассейна.
Хотя нехватка воды — это не такое уж и редкое явление, 25% населенных пунктов мира имеют постоянную нехватку воды. В то же время запас поверхностных вод сокращается на 1 см / год. Такие наблюдения метеорологов за 20 лет.
В докладе предложили уделить внимание вопросам управления водными ресурсами, улучшить системы предупреждения стихийных бедствий, в том числе засухи и повышение уровня воды в реках.
Как сообщал портал "Комментарии", генсек ООН предупредил о ядерном уничтожения мира.
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