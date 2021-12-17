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В отделении психосоматической медицины в Японии произошел пожар: погибли несколько десятков человек

В Японии в результате пожара в многоэтажке погибли 27 человек

сегодня, 09:14
Автор:

Козлова Альбіна
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В Японии 17 декабря произошел пожар в многоэтажке. Более 20 человек погибли в результате пожара на четвертом этаже восьмиэтажного дома в Киташинче, который находится в Осаке. О трагедии сообщил спикер пожарной службы Акира Кисимото. Об этом сообщает Euronews.

В отделении психосоматической медицины в Японии произошел пожар: погибли несколько десятков человек

Пожар в Японии, фото из Twitter/Edirined

Известно, что пожар разгорелся в офисе клиники, предоставлявшей услуги по психическому здоровью и общую медицинскую помощь. По другим данным, огонь разгорелся в отделении психосоматической медицины.

Пожар произошел около 10:20 утра. На место прибыли 70 пожарных машин и много бригад спасателей и оперативных служб, среди которых и автомобили экстренной медицинской помощи. Возгорание потушили через полчаса. Людей из других этажей эвакуировали из помещений сразу после сообщения о пожаре.

Известно, что в офисном центре, где произошел пожар, были размещены: клиника, школа английского языка и другие офисы фирм и предприятий. Район находится недалеко от железнодорожного вокзала Киташинчи. В этом районе много офисов и развлекательных центров.

Полиция расследует инцидент с летальными исходами. Одна из версий, почему произошла трагедия – умышленный поджог. Причина пожара и другие подробности пока неизвестны. С места происшествия в больницы Осаки госпитализировали еще 23 человека с симптомами отравления угарным газом и ожогами. В результате пожара погибли 27 человек, у пострадавших врачи констатировали остановку сердца.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге произошел пожар в небоскребе. В Китае сотни граждан оказались заблокированы на крыше торгового центра. В 38-этажном здании Всемирного торгового центра произошло возгорание. На место прибыли пожарные для ликвидации огня.

В отделении психосоматической медицины в Японии произошел пожар: погибли несколько десятков человек - фото 2
В отделении психосоматической медицины в Японии произошел пожар: погибли несколько десятков человек - фото 3
В отделении психосоматической медицины в Японии произошел пожар: погибли несколько десятков человек - фото 4


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Источник: https://www.euronews.com/2021/12/17/27-feared-dead-in-building-fire-in-osaka
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