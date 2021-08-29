В Перу автобус с рабочими упал со скалы

Автобус, перевозивший в Перуанских Андах работников по контракту с медного рудника компании MMG Лас-Бамбаса, упал со скалы, в результате чего 16 человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Автомобиль (фото из открытых источников)

Авария произошла рано утром, когда автомобиль прошел крутой поворот через провинцию Котабамбас в перуанском регионе Апуримак, где расположена шахта. По словам представителя MMG, в аварии погибли рабочие подрядных компаний Manpower, Geotec, MB Renting, AKD Drilling, Lavalin, M & RC, JRM и JP Natlian.

В компании также заявили, что власти расследуют причину аварии, и выразила готовность сотрудничать. В Перу аварии происходят довольно часто, когда автобусы падают со скал. Горный хребет Анд проходит через всю страну с ужасными дорогами, выходящими на высокие скалы.

Напомним, в Ивано-Франковской области утром 16 августа произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщается на странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области в Facebook. Известно, что пожарная часть в городе Долина получила вызов о пожаре в селе Пшеничники. Служебный автомобиль отправился на место происшествия, однако попал в аварию в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе. По сообщению пресс-службы ГСЧС, происшествие случилось на дороге Р-21 "Долина — Хуст". Пожарный автомобиль перевернулся во время движения. На место выезжали следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист и несколько карет скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали шестеро пожарных, их госпитализировали для обследования врачами в Долинскую многопрофильную больницу.

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