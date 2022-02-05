В пустыне ОАЭ построят самую большую в мире скульптуру

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Ольга Чародий
В пустыне Лива, неподалеку от Абу-Даби, планируют установить самую большую в мире современную скульптуру. Это будет гигантская пирамида, содержащая 410 тысяч металлических бочек. Об этом сообщает ArchDaily.
ОАЭ - фото из открытых источников
Согласно проекту "Мастабы", она будет достигать 150 метров в высоту и 300 метров в длину — а это больше, чем у пирамиды Хеопса. Авторами идеи скульптуры являются пара ныне покойных художников-концептуалистов Христо Явашева и Жанны-Клод де Гиебон. Воплощением идеи в жизнь займется племянник Христо Явашев – Владимир Явашев. Он ожидает одобрения правительства ОАЭ на возведение сооружения, после чего его будут строить около 3 лет. Сейчас подборка фотографий и эскизов "Мастабы" демонстрируется на выставке, организованной Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF).
Собственно Владимир Явашев отмечает, что инсталляция его дяди создаст "красочную мозаику, которая повторяет исламскую архитектуру".
Напомним, туристические компании России отменили все экскурсии к пирамидам в Гизе из-за близости комплекса к Каиру, где в последние дни проходят массовые протестные акции. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает РИА Новости. По ее словам, беспорядки отмечаются только в Каире и ряде других крупных городов, но не в курортных зонах. "На курортах до сих пор ничего опасного не происходило — ни в конце 2010-го, ни в 2011 году, ни сейчас. Экскурсии в Каир отменены, но их и так было немного в последние годы", — подчеркнула она. Между тем, МИД РФ вновь призвал отдыхающих в Египте или планирующих посещение этой страны россиян избегать районов проведения массовых протестных акций и воздерживаться от поездок за пределы курортных зон.В свою очередь Тюрина заверила, что на курортах Египта, где сейчас отдыхают около 50 тысяч российских туристов, спокойно. "В России пока никто путевки не сдает, причем приобретают их и на неделю, и на две недели, и на месяц — едут себе и едут. Так что никаких проблем пока не возникло, надеюсь, что и не возникнет", — отметила пресс-секретарь РСТ.
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