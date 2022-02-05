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В пустыне ОАЭ построят самую большую в мире скульптуру

Она будет достигать 150 метров в высоту и 300 метров в длину - а это больше, чем у пирамиды Хеопса

сегодня, 02:20
Автор:

Ольга Чародий
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В пустыне Лива, неподалеку от Абу-Даби, планируют установить самую большую в мире современную скульптуру. Это будет гигантская пирамида, содержащая 410 тысяч металлических бочек. Об этом сообщает ArchDaily.

В пустыне ОАЭ построят самую большую в мире скульптуру

ОАЭ - фото из открытых источников

Согласно проекту "Мастабы", она будет достигать 150 метров в высоту и 300 метров в длину — а это больше, чем у пирамиды Хеопса. Авторами идеи скульптуры являются пара ныне покойных художников-концептуалистов Христо Явашева и Жанны-Клод де Гиебон. Воплощением идеи в жизнь займется племянник Христо Явашев – Владимир Явашев. Он ожидает одобрения правительства ОАЭ на возведение сооружения, после чего его будут строить около 3 лет. Сейчас подборка фотографий и эскизов "Мастабы" демонстрируется на выставке, организованной Фондом музыки и искусств Абу-Даби (ADMAF).

Собственно Владимир Явашев отмечает, что инсталляция его дяди создаст "красочную мозаику, которая повторяет исламскую архитектуру".

Напомним, туристические компании России отменили все экскурсии к пирамидам в Гизе из-за близости комплекса к Каиру, где в последние дни проходят массовые протестные акции. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает РИА Новости. По ее словам, беспорядки отмечаются только в Каире и ряде других крупных городов, но не в курортных зонах. "На курортах до сих пор ничего опасного не происходило — ни в конце 2010-го, ни в 2011 году, ни сейчас. Экскурсии в Каир отменены, но их и так было немного в последние годы", — подчеркнула она. Между тем, МИД РФ вновь призвал отдыхающих в Египте или планирующих посещение этой страны россиян избегать районов проведения массовых протестных акций и воздерживаться от поездок за пределы курортных зон.

В свою очередь Тюрина заверила, что на курортах Египта, где сейчас отдыхают около 50 тысяч российских туристов, спокойно. "В России пока никто путевки не сдает, причем приобретают их и на неделю, и на две недели, и на месяц — едут себе и едут. Так что никаких проблем пока не возникло, надеюсь, что и не возникнет", — отметила пресс-секретарь РСТ.



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Источник: https://www.archdaily.com/976216/christos-biggest-and-only-permanent-artwork-will-be-built-in-abu-dhabis-desert
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