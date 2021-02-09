В Сербии местная власть рассказала, почему не получается открыть памятник Тарасу Шевченко

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Ольга Чародий
В Сербии более двух месяцев не могут официально открыть
первый в стране бюст украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Причина, как
считают местные власти, – пандемия коронавирусной инфекции.
Памятник (фото из открытых источников)
Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.
По словам властей, при соблюдении соответствующих условий
бюст будет открыт в предусмотренном порядке – в присутствии представителей
города Нови-Сад и Украины.
Согласно сайту Хопкинса, в Сербии пик коронавирусной инфекции не спадает. Каждый день сайт Миздрава страны сообщает об около 1000 зараженных в городе Нови-Сад. Из-за карантинных ограничений нельзя собираться группами людей в одном месте, проводить мероприятия, даже такие небольшие как отрытие памятника.
На памятнике на украинском и сербском языках высечены слова
поэта из поэмы "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали Добрими
братами, І синами сонця правди...", а внизу – "Від громади Львова
громаді Нового Сада".
Напомним, в Германии в городе Гельзенкирхене установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину, это первая подобная статуя в западной части страны. Т
Отмечается, что город безуспешно пытался помешать установке памятника во дворе здания, возведение более двухметровой статуи русского коммуниста и революционера несколько раз откладывалось. Городской совет Гельзенкирхена даже подал на марксистов в суд, пытаясь остановить акцию, назвав Ленина "представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий".
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