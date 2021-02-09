В Сербии местная власть рассказала, почему не получается открыть памятник Тарасу Шевченко

В Сербии более двух месяцев не могут официально открыть первый в стране бюст украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Причина, как считают местные власти, – пандемия коронавирусной инфекции.

Памятник (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

"В связи с эпидемией COVID-19 невозможно организовать открытие памятника в Нови-Саде, тем более что делегация из Украины не может приехать в наш город по этому поводу", – говорится в сообщении.

По словам властей, при соблюдении соответствующих условий бюст будет открыт в предусмотренном порядке – в присутствии представителей города Нови-Сад и Украины.

Согласно сайту Хопкинса, в Сербии пик коронавирусной инфекции не спадает. Каждый день сайт Миздрава страны сообщает об около 1000 зараженных в городе Нови-Сад. Из-за карантинных ограничений нельзя собираться группами людей в одном месте, проводить мероприятия, даже такие небольшие как отрытие памятника.

На памятнике на украинском и сербском языках высечены слова поэта из поэмы "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали Добрими братами, І синами сонця правди...", а внизу – "Від громади Львова громаді Нового Сада".



Напомним, в Германии в городе Гельзенкирхене установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину, это первая подобная статуя в западной части страны. Т

Отмечается, что город безуспешно пытался помешать установке памятника во дворе здания, возведение более двухметровой статуи русского коммуниста и революционера несколько раз откладывалось. Городской совет Гельзенкирхена даже подал на марксистов в суд, пытаясь остановить акцию, назвав Ленина "представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий".



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