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В Сербии на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв

В 2008 году на заводе также произошел взрыв, в результате которого трое рабочих получили ранения

сегодня, 05:15
Автор:

Ольга Чародий
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В результате серии взрывов на заводе по производству боеприпасов в окрестностях Белграда погибли по меньшей мере двое работников и еще 16 получили поранення.Про этом сообщает агентство Associated Press. Как сообщил сербский государственный телеканал RTS, первый взрыв произошел около 14:00 — его можно было услышать даже в столице, в 15 км от Белграда.

В Сербии на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв

Взрыв (фото из открытых источников)

По данным RTS, в момент взрыва на территории завода было 100 человек. Раненых госпитализировали в больницы Белграда с сильными ожогами, зато есть люди, которых считают пропавшими без вести. Полиция и пожарные оцепили зону, в небо поднимались клубы густого дыма. На стоянке завода вспыхнуло несколько машин. В полиции пока не сообщают о произошедшем. В 2008 году на заводе также произошел взрыв, в результате которого трое рабочих получили ранения.

Напомним, в городе Львове на территории, где работает Львовский химический завод, был слышен сильный взрыв. От него в производственных помещениях предприятия вылетело стекло. Об этом сообщает львовское медиа "Варта-1". Дирекция предприятия сообщила, что взрыв произошел по той причине, что сработал аварийно-защитный клапан высокого давления. По словам представителя Львовского химического завода, эта защита и вызвала такой громкий хлопок, который услышали жители ближайшего района. Облако, за которым наблюдали люди – это просто пыль, которая поднялась в воздух. В связи с этим аварийным износом нет никакой опасности или угрозы жизни, состоянию здоровья жителей города. На место взрыва прибыли полицейские, спасательная служ





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Источник: https://www.washingtonpost.com/business/explosion-at-munitions-factory-in-serbia-kills-at-least-2/2021/11/23/c66708da-4c78-11ec-a7b8-9ed28bf23929_story.html
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