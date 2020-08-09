В Сети появилось видео "победы" Лукашенко на одном из избирательных участков

Сообщество Честные люди опубликовало аудиозапись с репетицией подсчета голосов на выборах президента в Республике Беларусь. Как сообщает TUT.by, инцидент произошел на одном из избирательных участков в Минске, который находится на территории 39-й гимназии.

На записи четко можно услышать, как члены избирательной комиссии называют конкретные цифры, которые жители Беларуси отдали за каждого из кандидатов в президенты.

К примеру, нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко "победил" с результатом в 952 голоса. Результаты его соперников "распределились" следующим образом: Андрей Дмитриев набрал 64 голоса, Анна Канопацкая — 16, Светлана Тихановская — 102 и Сергей Черечень — 18.

"Вы все знаете уже сейчас. Ваши циферки вам все известны. Заучите их максимально, насколько это в ваших силах. Либо заготовка должна быть не видна, мало ли, кто нас сейчас слушает", — говорится на аудиозаписи.

Выглядит все так, как будто комиссия уже получила цифры, которые должна назвать вечером, 9 августа, и оттачивает методику поведения.





Глава данной избирательной комиссии Ирина Мисевец рассказала, как нужно трактовать текущую запись.



"Это был обычный тренинг по подведению итогов голосования. Подобные мероприятия проходят перед каждыми выборами в Беларуси, где я провожу инструктаж, объясняю каждому из членов комиссии, чем он должен заниматься в день выборов. Также мы отрабатываем методику и механизм, по которым и будет проходить сам процесс подсчета. Эти цифровые данные я взяла из головы, придумала сама, для того, чтобы люди понимали, что в будущем будет складываться. Важно, чтобы секретарь правильно внес числа в протокол, когда члены комиссии будут надиктовывать", — пояснила она.

Ранее "Комментарии" сообщали, как проходит день выборов в Беларуси.









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