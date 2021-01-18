В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина: есть пропавшие

В Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Об этом сообщает пресс-служба кантональной полиции.

Горнолыжный курорт (фото из открытых источников)

В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании. Под снегом оказались десять человек.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты. Прокуратура открыла уголовное дело.

Также лавина накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились более 10 человек.

По данным источника, под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могли оказаться до 20 человек.

Напомним, на востоке Турции произошел очередной сход лавины. На этот раз жертвами стихии оказалась бригада спасателей, которую направили на розыск двух пропавших без вести под предыдущей снежной лавиной, которая сошла вечером вторника, 4 февраля. Тогда погибли 5 человек. Разбор завалов и поиск пропавших осуществляли около 300 спасателей. Они проводили поисковые работы близ города Бахчесарай в провинции Ван. Вторая лавина увеличила число погибших до 23. МВД Турции сообщает, что 30-ти спасателям удалось выбраться из-под лавины, часть из них направили в местные больницы. Власти отмечают, что спасательные работы тормозят погодные условия — в области бушует снегопад и сильный ветер.

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