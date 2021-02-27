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В Швейцарии произошла авиакатастрофа

В настоящее время причины авиакатастрофы не названы

сегодня, 00:23
Автор:

Ольга Чародий

Самолет из-за непогоды упал в Боденское озеро. Известно, что небольшой самолет упал в озеро при подлете к аэродрому на севере страны, сообщает агентство AP.

В Швейцарии произошла авиакатастрофа

Самолет упал в озеро (фото из открытых источников)

Борт, следовавший к аэродрому Альтенрейн на берегу озера, пропал с прибором мониторинга авиасообщения около полудня по местному времени. После получения данных на место экстренно прибыли спасательные службы. Им удалось найти пилота, который был единственным человеком на борту.

Он катапультировался из падающего самолета в районе города Штада.  Спасенного, по сообщению полиции, доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Эксперты отмечают, что однозначно назвать причину катастрофы невозможно, необходимо провести анализ данных. Однако основная версия – сильный туман, который в момент приближения самолета стоял над озером.

Напомним, правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом определила причины падения борта. Так, комиссией были озвучены основные причины падения АН-26, такие, как отсутствие контроля за полетами со стороны руководства учебного заведения и халатность в проведении полетов в вузе. Кроме этого, были названы недостаточная подготовка членов экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером – известно, что выполнялось 6 полетов подряд, отказ системы управления двигателя и нарушения плановой таблицы полетов. Кроме этого, комиссия сделала вывод, что возникли еще 6 опасных факторов, которые привели к падению Ан-26.

Среди них отказ системы ГРТ-24 и системы управления левого двигателя; экипаж не смог выровнять тягу обоих двигателей и выпустил закрылки при посадке борта; произошел несвоевременный перевод самолета на снижение; экипаж создал искусственную несимметричность тяги главной установки.


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Источник: https://apnews.com/a
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