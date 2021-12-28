В Швейцарии с 1 января разрешили менять пол

Жители Швейцарии с 1 января 2022 г. смогут легально изменить пол, написав заявление в отдел регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщают в Reuters. Новые правила прописаны в Гражданском кодексе Швейцарии. Согласно им, любое лицо в возрасте от 16 лет, не находящееся под законной опекой, сможет изменить свой пол и имя, самостоятельно заявив в орган регистрации актов гражданского состояния. Молодые люди и лица, которые находятся под защитой взрослых, нуждаются в согласии опекуна.

Швейцария - фото из открытых источников

Ранее в Швейцарии потребовали от лица пройти гормональное лечение или анатомический переход, чтобы легально изменить пол, а для смены имени нужно было предоставить доказательство того, что новое имя уже неофициально используется в течение нескольких лет. Таким образом, Швейцария присоединилась к Ирландии, Бельгии, Португалии и Норвегии, где разрешено законно изменить пол без гормональной терапии, медицинской диагностики, дальнейшей оценки и бюрократических шагов.

Напомним, Великобритания встретила первых представителей ЛГБТ-сообщества Афганистана, сообщает агентство Deutsche Welle. Представители сексуальных меньшинств прибыли в Великобританию из Афганистана. МИД страны планирует продолжить эвакуацию этих людей. Их пребывание на территории, принадлежащей Талибану, смертельно опасно. Первая партия переселенцев состоит из 29 человек. Если бы они остались дома, то поддавались бы постоянным преследованиям и дискриминации, напоминают чиновники Великобритании. Накануне представители талибов объявили, что права меньшинств соблюдать не собираются.

Представители ЛГБТ-сообщества продолжат эвакуироваться из Афганистана . Несколько групп прибудет в течение следующих месяцев. Элизабет Трасс, министр иностранных дел, отметила, что в дальнейшем Соединенное Королевство будет играть ключевую роль в освобождении и выезде людей из групп риска.

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