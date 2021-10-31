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Судьба афганского ЛГБТ-сообщества беспокоит Великобританию

Представители меньшинств вынуждены бежать из Афганистана в более толерантную европейскую среду

сегодня, 00:53
Автор:

Елена Бурдейная
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Великобритания встретила первых представителей ЛГБТ-сообщества Афганистана, сообщает агентство Deutsche Welle.

Судьба афганского ЛГБТ-сообщества беспокоит Великобританию

Представители афганского ЛГБТ-меньшинства будут эвакуироваться в Великобританию - фото Википедии

Представители сексуальных меньшинств прибыли в Великобританию из Афганистана. МИД страны планирует продолжить эвакуацию этих людей. Их пребывание на территории, принадлежащей Талибану, смертельно опасно.

Первая партия переселенцев состоит из 29 человек. Если бы они остались дома, то поддавались бы постоянным преследованиям и дискриминации, напоминают чиновники Великобритании. Накануне представители талибов объявили, что права меньшинств соблюдать не собираются.

Представители ЛГБТ-сообщества продолжат эвакуироваться из Афганистана. Несколько групп прибудет в течение следующих месяцев. Элизабет Трасс, министр иностранных дел, отметила, что в дальнейшем Соединенное Королевство будет играть ключевую роль в освобождении и выезде людей из групп риска.

Представители меньшинств наказываются в Талибане смертью. Один из судей, с которым общался журналист немецкого издания Bild, рассказал о двух основных общепринятых методах. Мужчин, которые имели отношения с другими мужчинами, нужно либо забить камнями, либо сбросить на них стену, высотой 2-3 метра. Правительство Австралии в 2009 году подготовило отчет, в котором говорилось: представители ЛГБТ-сообщества регулярно казнились талибами, когда они были у власти с 1996 по 2001 год. После этого уже при светской власти они подвергались притеснениям и непониманию со стороны семьи и общины. С другой стороны, в этом же отчете утверждается, что "гомосексуальность является продолжительным аспектом жизни на юге Афганистана, прикрытой традицией крепкой мужской дружбы". Там же высказывается мнение: "если облегчить дресс-код афганских женщин, это ослабит интерес мужчин друг к другу".

Между тем, Мулла Нооруддин Тураби, один из руководителей Талибана, в начале сентября объявил, что в стране восстанавливается традиция отрубать конечности и казнить за определенные нарушения закона. Напомним, что талибы вернулись к власти в августе 2021 г., когда США вывели из Афганистана свои войска.

О том, как талибы казнили афганскую спортсменку, издание "Комментарии" сообщало ранее.


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Источник: https://www.dw.com/uk/do-velykobrytanii-prybula-persha-hrupa-predstavnykiv-lhbt-spilnoty-z-afhanistanu/a-59670508
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