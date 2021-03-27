В Суэцком канале застрял корабль

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Ольга Чародий
Из-за неблагоприятных погодных условий судно Ever Given, которое
совершало рейс из Китая в Нидерланды, застряло в море. Речь идет о 400-метровом контейнерном судне. Застрявшее
судно заблокировало движение в обе
стороны, таким образом, остановив крупнейший̆ в мире морской транспортный
поток, передает The Guardian.
Застрявший корабль (фото из открытого источника)
Остановлен транзит судов по каналу в обоих направлениях. Ведутся активные работы по освобождению перекрывшего морской трафик судна, его пытаются развернуть с помощью буксиров, однако сильный ветер и огромные размеры судна мешают проведению операции. За последние несколько часов он почти не изменил положения.
По информации очевидцев, очередь в Суэцкий канал растянулась
до Индии.
По предварительным оценкам на восстановление движения в Суэцком канале потребуются еще несколько дней.
Напомним, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошла кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией. Сообщение об аварии спасатели получили в 04:40. Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза. Всего на судне находилось 13 человек, среди которых одна женщина. Десяти членам экипажа удалось помочь сразу, сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли, поиски еще одного члена команды ведутся до сих пор. По предварительным сообщениям румынских и российских СМИ, затонувший "Volgo Balt 179" направлялся в Румынию из Ростова-на-Дону, идя под флагом Коморских островов. Судно построили и спустили на воду еще в 1973 году, его грузоподъемность могла доходить до 3500 тонн.Причин кораблекрушения пока не сообщается. Впрочем, по информации местного Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM), сейчас в Черном море вблизи Румынии наблюдается осложнение погодных условий.
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