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В Суэцком канале застрял корабль

400-метровое судно направлялось из Китая в Роттердам в Нидерландах

сегодня, 03:35
Автор:

Ольга Чародий

Из-за неблагоприятных погодных условий судно Ever Given, которое совершало рейс из Китая в Нидерланды, застряло в море. Речь идет о   400-метровом контейнерном судне. Застрявшее судно заблокировало  движение в обе стороны, таким образом, остановив крупнейший̆ в мире морской транспортный поток, передает The Guardian. 

В Суэцком канале застрял корабль

Застрявший корабль (фото из открытого источника)

Остановлен транзит судов по каналу в обоих направлениях. Ведутся активные работы по освобождению перекрывшего морской трафик судна, его пытаются развернуть с помощью буксиров, однако сильный ветер и огромные размеры судна мешают  проведению операции. За последние несколько часов он почти не изменил положения.

По информации очевидцев, очередь в Суэцкий канал растянулась до Индии.

По предварительным оценкам на восстановление движения  в Суэцком канале потребуются еще несколько дней.

Напомним, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошла кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией. Сообщение об аварии спасатели получили в 04:40. Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза. Всего на судне находилось 13 человек, среди которых одна женщина. Десяти членам экипажа удалось помочь сразу, сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли, поиски еще одного члена команды ведутся до сих пор. По предварительным сообщениям румынских и российских СМИ, затонувший "Volgo Balt 179" направлялся в Румынию из Ростова-на-Дону, идя под флагом Коморских островов. Судно построили и спустили на воду еще в 1973 году, его грузоподъемность могла доходить до 3500 тонн.

Причин кораблекрушения пока не сообщается. Впрочем, по информации местного Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM), сейчас в Черном море вблизи Румынии наблюдается осложнение погодных условий.



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