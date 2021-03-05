В Таджикистане совершено нападение на журналистов

Двое сотрудников службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода подверглись нападению, пишет издание. Инцидент произошел в столице страны Душанбе во время того, как журналисты готовили сюжет о повышении цен на топливо.

Радио Свобода (фото из открытых источников)

На журналистов Шахло Абдуллоеву та Муллораджаба Юсуфи напали во время записи комментария водителя на заправке. К представителям прессы подошёл сотрудник заправки и потребовал прекратить осуществление видеозаписи. После этого он толкнул журналиста и попробовал закрыть объектив камеры. Увидев, что второй журналист начал записывать происходящее на мобильный телефон, заправщик напал на него, требуя письменного согласия на съемку.

По факту нападения на представителей СМИ правоохранительными органами проводятся следственные действия.

Напомним, под Львовом водитель транспортного средства после проверки на алкоголь начал крушить лопатой автомобиль сотрудников полиции. На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская патрульные остановили машину Renault Kangoo из-за неисправной подсветки номерного знака. Как сообщили правоохранители, мужчина пытался устранить неисправность на своей машине, но у него не получилось. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина были обнаружены признаки опьянения.

Проверка на устройстве Drager показала 1,94 промилле, что значительно превышает норму. Когда патрульные составляли административные документы, водитель открыл багажное отделение, достал оттуда лопату и начал бить по служебному автомобилю. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.



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