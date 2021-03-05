logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.03.2021

BTC/USD

47247.98

ETH/USD

1484.27

LTC/USD

173.16

НБУ 05.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Таджикистане совершено нападение на журналистов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Таджикистане совершено нападение на журналистов

По факту нападения на представителей СМИ правоохранительными органами проводятся следственные действия

сегодня, 04:41
Автор:

Ольга Чародий

Двое сотрудников службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода подверглись нападению, пишет издание. Инцидент произошел в столице страны Душанбе во время того, как журналисты готовили сюжет о повышении цен на топливо.

В Таджикистане совершено нападение на журналистов

Радио Свобода (фото из открытых источников)

На журналистов  Шахло Абдуллоеву та Муллораджаба Юсуфи  напали во время записи комментария водителя на заправке. К представителям прессы подошёл сотрудник заправки и потребовал прекратить осуществление видеозаписи. После этого он толкнул журналиста и попробовал закрыть объектив камеры. Увидев, что второй журналист начал записывать происходящее на мобильный телефон, заправщик напал на него, требуя письменного согласия на съемку.

По факту нападения на представителей СМИ правоохранительными органами проводятся следственные действия.

Напомним, под Львовом водитель транспортного средства после проверки на алкоголь начал крушить лопатой автомобиль сотрудников полиции. На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская патрульные остановили машину  Renault Kangoo из-за неисправной подсветки номерного знака. Как сообщили правоохранители, мужчина пытался устранить неисправность на своей машине, но у него не получилось. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина были обнаружены признаки опьянения.

Проверка на устройстве Drager показала 1,94 промилле, что значительно превышает норму. Когда патрульные составляли административные документы, водитель открыл багажное отделение, достал оттуда лопату и начал бить по служебному автомобилю. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rferl.org/a/tajikistan-rfe-rl-correspondents-attacked-gas-station-dushanbe-price-hikes/31133945.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ