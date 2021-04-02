В Танзании на похоронах президента погибло более 40 человек

Почти полсотни человек погибли в давке во время церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули. Инцидент произошел в городе в городе Дар-эс-Салам, где проходил похоронный̆ обряд.

Похоронная процессия (фото из открытых источников)

Как сообщают местные СМИ, "пытаясь увидеть тело Магуфули на стадионе Ухуру, некоторые люди взобрались на стену, после чего она рухнула. Началась давка, в которой̆ погибли люди, сообщил глава полиции города. Накануне своей̆ таинственной̆ смерти президент таинственно исчез. В стране ходили слухи о том, что он болеет коронавирусом.

Ранее президент Танзании был скептически и негативно настроен по отношению к COVID-19. Он заявлял, что трехдневная национальная молитва искоренила вирус в Танзании. По официальной версии правительства страны он умер от сердечной недостаточности.

Напомним, от осложнений коронавируса в 72 года лет умер известный во всей Англии акушер и гинеколог Джим Дорнан. Кроме профессиональной деятельности он был известен тем, что является отцом актера Джейми Дорнана, сыгравшего главную роль Кристиана Грея в легендарном фильме "Пятьдесят оттенков серого".

Профессия актера и любовь к публичности сын унаследовал от отца – тот всячески поддерживал увлечение сына актерским мастерством. Отец звезды также пробовал себя в кино — он сыграл эпизодическую роль в криминальном сериале производства Би-би-си "Крах", причем в этом же фильме главную роль играл его сын. Как сообщается, фактором риска стал возраст медика. О том, когда состоятся похороны и есть ли угроза для звезды "Пятьдесят оттенков серого" пока не сообщается.

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