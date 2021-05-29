В Туркменистане чиновников заставили сбрить волосы - в чем причина

Президент Туркменистана приказал всем чиновникам и руководителям частных компаний полностью побриться. Данную информацию сообщает туркменское подразделение Радио Свобода.

Туркменистанских чиновников заставили побриться - зачем. Фото: kor.ill.in.ua

Распоряжение было издано после того, как президент Туркменистана появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца.

Тогда в стране объявили траур. Согласно древней традиции во время траура в стране все чиновники обязаны ходить с бритыми наголо головами и носить национальные тюбетейки. Данное требование распространяется исключительно на мужчин.

Траур продлится 40 дней после смерти отца лидера страны.

Стоит отметить, что отцом президента страны Гурбангулы Бердымухамедова был Мяликгула Бердымухамедов. Мужчина скончался в возрасте 88 лет.

Отец президента работал в органах МВД и занимал различные должности. Мужчина был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурные части, отдел кадров, а также был начальником штаба.



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