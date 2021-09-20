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В Туркменистане юношам и девушкам запретили вместе сидеть на скамейках: зачем

Если парень говорит, что сидит с сестрой - сотрудники полиции требуют паспорта и свидетельства о рождении

20 сентября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

В туркменской столице ввели новый запрет для молодежи. Отныне местным юношам и девушкам не позволяют садиться друг возле друга. Полицейские в городе, особенно в зеленой зоне, начали отслеживать нарушителей. Об этом сообщает Радио Азатлык .

В Туркменистане юношам и девушкам запретили вместе сидеть на скамейках: зачем

В Туркменистане новые запреты для молодежи (фото с открытых источников)

Как утверждают журналисты, работники полиции внимательно следят, чтобы молодые туркмены и туркменки не нарушали запрет. Если они отдыхают вместе, то должны быть готовы, что к ним подойдет полицейский и разведет в разные стороны.

Теперь молодой туркменин может присесть только разве что со  своей сестрой. И в таких ситуациях правоохранители требуют у них документы, чтобы убедиться, что это близкие родственники.

Ребятам, которые предлагают прогуляться своим подругам, должны быть готовы к неприятностям. Молодых людей везут на выяснение в полицейский участок. Если попались студенты, то полицейские набирают номер руководителя университета. Выясняют все обстоятельства, предупреждают ректора и еще и ставят в известность родителей.

Нормальной является ситуация, когда сидит и общается юноша с юношей или две подруги.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что в Туркменистане мужчинам запретили скрывать седину. В одном из регионов Туркменистана чиновникам запретили красить волосы. Работники госучреждений Лебапского велаята старше 40 лет получили предписание перестать красить волосы и вернуть имеющуюся седину. Тем, у кого волосы естественного цвета рекомендуют предоставить им седой оттенок. По словам корреспондента туркменского радио, который разговаривал с работниками бюджетных учреждений, запрет носит устный характер.



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Источник: https://rus.azathabar.com/a/31468972.html
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