В Украине очень мало миллиардеров: рейтинг стран мира

В мире по данным на 2020 год больше всего миллиардеров было в США – 614 человек. В Украине – 6 граждан. Украина должна поддерживать бизнесменов, тогда у нашего государства есть хорошие условия для развития. Об этом написал на своей странице в Facebook Александр Охрименко, экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра.

США на первом месте по количеству миллиардеров, фото из открытых источников

"У нас очень мало миллиардеров, хотя шума много. Нужно поддерживать своих бизнесменов, и тогда и в Украине будет больше миллиардеров. И вообще богатство США это, как раз лоббирование и поддержка руководства США, прежде всего, богатых людей, а не разных там голодранцев, которые хотят жить на помощь", — добавил эксперт.

На втором месте по количеству миллиардеров в мире оказался Китай – 388 богачей. Третье место заняла Германия (107 человек), четвертое – Индия (102 человека). В десятку самых богатых людей мира входят 8 американцев.

В число топ-10 стран с наибольшим количеством миллиардеров вошли: США(614,) Китай(388), Германия(107), Индия(102), Россия(99), Гонконг(67) , Бразилия(45), Великобритания(45), Канада(44 ) и Франция(39).

Неудивительно, что в США и Китае проживает примерно половина миллиардеров в мире. Несмотря на то, что состояние миллиардеров изменилось, миллионеры и миллиардеры в США получили более 80% выгод от изменения налогового законодательства, которое республиканцы внесли в пакет экономической помощи через коронавирус. Поскольку глобальные рынки меняются, состояние богатейших людей мира колебалось так, что многие из них потеряли звание "миллиардеров".

Суммарное состояние российских долларовых миллиардеров за 2021 год выросло на 145 миллиардов долларов — до 630 миллиардов (на 30%). По данным Forbes, российские миллиардеры стали третьими по абсолютному росту доходов. Первое место заняли миллиардеры из США, их состояние увеличилось на 945 миллиардов (или 23%).

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