В Ватикане всех сотрудников обязали вакцинироваться от COVID-19

Государственный секретариат Ватикана утвердил новые нормы по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности. Они требуют, чтобы все сотрудники были вакцинированы против коронавируса или предоставили доказательства выздоровления. Приказ обязателен к исполнению с 24 декабря. Об этом сообщает католическое издание catholicnews.com. Предыдущее правило Ватикана требовало, чтобы невакцинированные работники сдавали тест на COVID-19 с отрицательным результатом каждые 48 часов. Сейчас этого уже недостаточно.

Ватикан - фото из открытых источников

Текст указа подписал кардинал Пьетро Паролин, секретарь Ватикана. В нем отмечается, что сотрудники Ватикана, которые не могут доказать, что они были вакцинированы или вылечены от коронавируса, не будут допущены к работе. Согласно указу, они не будут получать зарплату, только – социальную помощь.

В тексте, подписанном кардиналом Паролином отмечается, что начиная с 31 января 2021 года любой сотрудник Ватикана, регулярно контактирующий с общественностью, должен был получить вакцину для продолжения работы.



“Святой Папа назвал вакцинацию “Актом любви”, поскольку она направлена ​​на защиту людей от COVID-19. Кроме того, он недавно подтвердил необходимость того, чтобы международное сообщество и дальше активизировало усилия по сотрудничеству, чтобы все люди имели быстрый доступ к вакцинам не для удобства, а для справедливости", – говорится в документе Ватикана.

Напомним, при благоприятных условиях в сентябре между Украиной и Ватиканом подпишут Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, что позволит лечить украинских детей в ватиканской больнице. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он надеется на такое развитие событий, ведь подписание Меморандума ждали семь лет. Глава правительства встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!