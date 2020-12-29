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В Венесуэле взорвались газовые баллоны: пострадали более 30 человек

Взрыв в Венесуэле повлекло возгорание грузового автомоблей

сегодня, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

Венесуэлу всколыхнуло страшное событие — произошел взрыв газовых баллонов. Об этом сообщила местная газета El Nacional.

В Венесуэле взорвались газовые баллоны: пострадали более 30 человек

В Венесуэле произошел взрыв в результате которого пострадали более 30 человек. Фото: regnum.ru

Ситуация произошла на территории населенного пункта Каньо-де-лос-Бесеррос в штате Монагас. Баллоны взорвались в грузовой машине, которая их перевозила.

В результате взрыва пострадали более 30 человек. Все они получили серьезные ожоги. Сейчас часть пострадавших отправилась в местные медицинские учреждения.

По словам очевидцев, сначала грузовик загорелся. Люди решили извлечь баллоны из горящего автомобиля. Затем произошел взрыв.

Сейчас местные правоохранители ведут расследование причин инцидента.

Люди, которые наблюдали за ситуацией, успели снять ее последствия и выложить в социальные сети.

Напомним, что в Атланте бездомный совершил невероятно смелый поступок, тем самым помог выжить животным. Их жизнь находилось буквально на волоске от смерти, пока бесстрашный человек не вытащил бедолаг с огня.

Бездомный заметил, что из здания приюта идет дым. Подойдя ближе, он понял, что внутри произошел пожар и, вероятно, там есть животные и сотрудники заведения. Рискуя жизнью, мужчина все же вошел в горящий дом, и буквально вытащил из огня животных, у которых, казалось бы, шансов на спасение практически не было. Свой поступок он объяснил тем, что его лучшим другом является его собака. Он также отметил, что входить в горящий дом было страшно, но поступить иначе не мог.

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Источник: https://twitter.com/MariaGMonagas/status/1343726188594921477
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