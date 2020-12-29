В Венесуэле взорвались газовые баллоны: пострадали более 30 человек

Венесуэлу всколыхнуло страшное событие — произошел взрыв газовых баллонов. Об этом сообщила местная газета El Nacional.

В Венесуэле произошел взрыв в результате которого пострадали более 30 человек. Фото: regnum.ru

Ситуация произошла на территории населенного пункта Каньо-де-лос-Бесеррос в штате Монагас. Баллоны взорвались в грузовой машине, которая их перевозила.



В результате взрыва пострадали более 30 человек. Все они получили серьезные ожоги. Сейчас часть пострадавших отправилась в местные медицинские учреждения.

По словам очевидцев, сначала грузовик загорелся. Люди решили извлечь баллоны из горящего автомобиля. Затем произошел взрыв.

Сейчас местные правоохранители ведут расследование причин инцидента.

Люди, которые наблюдали за ситуацией, успели снять ее последствия и выложить в социальные сети.

Testimonio de una ciudadana ante la explosión en #CañoDeLosBecerros #Monagas "Eso fue feoooo mana niñoss quemados.Y un señor levantó una bombona y se prendió y la soltó.Y ahí fue donde comenzó a explotar bombona tras bombona. ... pic.twitter.com/f9lHzJUFgi — Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) December 29, 2020

Напомним, что в Атланте бездомный совершил невероятно смелый поступок , тем самым помог выжить животным. Их жизнь находилось буквально на волоске от смерти, пока бесстрашный человек не вытащил бедолаг с огня.

Бездомный заметил, что из здания приюта идет дым. Подойдя ближе, он понял, что внутри произошел пожар и, вероятно, там есть животные и сотрудники заведения. Рискуя жизнью, мужчина все же вошел в горящий дом, и буквально вытащил из огня животных, у которых, казалось бы, шансов на спасение практически не было. Свой поступок он объяснил тем, что его лучшим другом является его собака. Он также отметил, что входить в горящий дом было страшно, но поступить иначе не мог.

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