logo
Русский Українська

BTC/USD

36381.96

ETH/USD

2235.64

LTC/USD

157.43

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Японии просят отменить Олимпиаду - в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии просят отменить Олимпиаду - в чем причина

Японские врачи просят власть не проводить Олимпиаду 2021 в Токио из-за критической ситуации в стране

сегодня, 09:16
Автор:

Кириєнко Анна

Японские врачи просят власти отменить Олимпийские игры. Дело в том, что в стране возросло число случаев коронавируса. Как сообщает издание Reuters, произошло это из-за британского штамма COVID-19.

В Японии просят отменить Олимпиаду - в чем причина

Почему японцы просят отменить Олимпиаду 2021. Фото: imgresizer.eurosport.com

Хуже всего ситуация в Осаке — втором по величине городе Японии. Медицинские учреждения этого города едва справляются с количеством больных. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.

Стоит отметить, что 14% из 13 770 пациентов с COVID-19 в Осаке были госпитализированы. Все остальные находятся на самоизоляции.

Медики предупреждают, что в городе переполнены больницы, не хватает аппаратов ИВЛ и лекарств. Медиков также не хватает, поскольку значительная часть медработников заразились коронавируса.

Прогнозируется, что на Олимпиаду приедут 70 000 или 80 000 спортсменов со всего мира. Соответственно количество больных возрастет еще больше.

"Это может стать спусковым крючком для новой летней катастрофы", — предупреждает глава службы неотложной медицины Акира Такасу.

Стоит отметить, что летние Олимпийские игры должны пройти в 2021 году в Токио. Они были перенесены с 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что в Японии появилось мороженое с железной стружкой. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на сферу туризма, и некоторые регионы очень это почувствовали. Подобная ситуация сложилась и с японскими городами Цубамэ и Сандзе, которые решили привлекать туристов с помощью необычного мороженого. Подробнее о десерт читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA совместно с большой строительной корпорацией Kajima испытали технологию, с помощью которой хотят построить базу на Луне. По их словам, им удалось управлять паровым катком на расстоянии 1000 километров. Детали читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/no-ones-safe-anymore-japans-osaka-city-crumples-under-covid-19-onslaught-2021-05-24/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ