В Японии просят отменить Олимпиаду - в чем причина

Японские врачи просят власти отменить Олимпийские игры. Дело в том, что в стране возросло число случаев коронавируса. Как сообщает издание Reuters, произошло это из-за британского штамма COVID-19.

Почему японцы просят отменить Олимпиаду 2021. Фото: imgresizer.eurosport.com

Хуже всего ситуация в Осаке — втором по величине городе Японии. Медицинские учреждения этого города едва справляются с количеством больных. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.

Стоит отметить, что 14% из 13 770 пациентов с COVID-19 в Осаке были госпитализированы. Все остальные находятся на самоизоляции.

Медики предупреждают, что в городе переполнены больницы, не хватает аппаратов ИВЛ и лекарств. Медиков также не хватает, поскольку значительная часть медработников заразились коронавируса.

Прогнозируется, что на Олимпиаду приедут 70 000 или 80 000 спортсменов со всего мира. Соответственно количество больных возрастет еще больше.

"Это может стать спусковым крючком для новой летней катастрофы", — предупреждает глава службы неотложной медицины Акира Такасу.

Стоит отметить, что летние Олимпийские игры должны пройти в 2021 году в Токио. Они были перенесены с 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, что в Японии появилось мороженое с железной стружкой. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на сферу туризма, и некоторые регионы очень это почувствовали. Подобная ситуация сложилась и с японскими городами Цубамэ и Сандзе, которые решили привлекать туристов с помощью необычного мороженого. Подробнее о десерт читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA совместно с большой строительной корпорацией Kajima испытали технологию, с помощью которой хотят построить базу на Луне. По их словам, им удалось управлять паровым катком на расстоянии 1000 километров. Детали читайте здесь.

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