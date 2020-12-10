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Вакцина лишь избранным: генсек ООН рассказал о новом виде национализма

На данный момент лишь богатейшие страны имеют доступ к вакцине от COVID-19

сегодня, 12:07
Автор:

Павел Зинченко

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил в среду, что "вакцинационный национализм" развивается "полным ходом", в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда.

Вакцина лишь избранным: генсек ООН рассказал о новом виде национализма

ФОТО: Miami Herald

Глава ООН повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке. И он обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, амбициозного проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.

После виртуальной встречи ООН с Африканским союзом Гутерриш заявил на пресс-конференции, что финансирование COVAX — единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, посвященном COVID-19, что "свет в конце туннеля неуклонно становится ярче", чтобы положить конец пандемии. Но, добавил он, вакцины "должны использоваться в равной мере как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые увеличивают неравенство и становятся еще одной причиной того, что некоторые люди остаются позади".

Великобритания и Россия уже начали вакцинацию людей от коронавируса. В Соединенных Штатах вакцина Pfizer может получить зеленый свет для экстренного использования в ближайшие дни, а вакцина Moderna — в ближайшие недели. Канада объявила об одобрении вакцины Pfizer в среду.

Как сообщало издание "Комментарии", ООН предупреждает, что 2021 год может обернуться гуманитарной катастрофой.


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Источник: https://apnews.com/article/health-coronavirus-pandemic-antonio-guterres-africa-united-nations-f02e0245d56259040643abe37e564fd0
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