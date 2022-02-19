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Виновата гололедица: в Турции перевернулся туристический автобус с людьми

В ДТП с автобусом шесть туристов погибли

сегодня, 19:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня на территории Турции произошло масштабное ДТП. На скользкой автомагистрали перевернулся туристический автобус, в котором находились 45 туристов, по меньшей мере шесть из них погибли. Об этом информирует турецкое медиа Hurriyet.

Виновата гололедица: в Турции перевернулся туристический автобус с людьми

В Турции опрокинулся туристический автобус (фото из открытых источников)

Дорожный инцидент произошел на 47-километре автотрассы Конья-Аксарай. Туристический транспорт направлялся из турецкого города Измир в Каппадокию. На автостраде была гололедица. Потому водитель большого автобуса в таких экстремальных погодных условиях не справился с управлением. Транспорт с людьми вылетел со скользкой дороги и опрокинулся.

Отмечается, что в салоне туристического транспортного средства находилось 45 туристов, с ними – два водителя. Как свидетельствуют последние данные, шестеро из них погибли. Еще более 40 пассажиров получили разные травмы. Один из туристов находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших отвезли в местные медицинские учреждения.

Турецкая полиция задержала обоих водителей. На месте, где произошла авария, сейчас прибыли и работают представители экстренных служб, медики и турецкие полицейские, которые должны установить причины ДТП.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что На пароме Греция-Италия произошел большой пожар: десяток человек пропали без вести. Еще двенадцать человек считаются пропавшими без вести. Об этом  утром в пятницу, сообщили представители греческих властей в субботу, когда пожарные боролись за контроль над пламенем, пишет Эkathimerini. Столбы дыма, которые все еще вырывались из Euroferry Olympia под итальянским флагом, показали в кадрах по греческому государственному телевидению.   


 


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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/
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