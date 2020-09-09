Власти Грузии не воспринимают всерьез премьерские амбиции Саакашвили

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Дмитрий Симоненко
Грузинская
действующая власть не воспринимает амбиций Саакашвили по поводу будущего
премьерства в Грузии. Так, вице-премьер Грузии, Теа Цулукиани заявила, что
экс-президент страны Михеил Саакашвили будет задержан на границе, если прибудет
в Грузию. Об этом она сообщила во вторник, 8 сентября, во время интервью
грузинской телекомпании "Рустави-2".
Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ
При этом Цулукиани
подчеркнула, что в грузинской тюрьме Саакашвили будет обеспечен наилучшим
питанием, как и остальные заключенные страны.
"Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по
самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было
запрещено даже использовать замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим
мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - подчеркивает чиновница.
По ее
словам, в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные
условия, вне зависимости от того, кто они.
"Говорю это
честно, для нас все заключенные одинаковы", – отметила вице-премьер Грузии.
Вдобавок к
этому она заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне
зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку
действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.
Напомним, ранее
"Комментарии" писали, что Михеил Саакашвили согласился в случае победы
оппозиции на парламентских выборах 31 октября занять должность премьер-министра
Грузии.
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