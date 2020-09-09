Власти Грузии не воспринимают всерьез премьерские амбиции Саакашвили

Грузинская действующая власть не воспринимает амбиций Саакашвили по поводу будущего премьерства в Грузии. Так, вице-премьер Грузии, Теа Цулукиани заявила, что экс-президент страны Михеил Саакашвили будет задержан на границе, если прибудет в Грузию. Об этом она сообщила во вторник, 8 сентября, во время интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

При этом Цулукиани подчеркнула, что в грузинской тюрьме Саакашвили будет обеспечен наилучшим питанием, как и остальные заключенные страны.

"Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже использовать замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - подчеркивает чиновница.

По ее словам, в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

"Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковы", – отметила вице-премьер Грузии.

Вдобавок к этому она заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что Михеил Саакашвили согласился в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября занять должность премьер-министра Грузии.

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