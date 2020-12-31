Власти Латвии запретили людям выходить из дома в новогоднюю ночь

Несмотря на новогодние праздники, власти Латвии решили ввести в стране комендантский час. Об этом сообщают издания LETA и Delfi.

Власти Латвии ввели комендантский час на Новый год. Фото: .rubaltic.ru

За нарушение карантина человек должен будет уплатить штраф в размере до двух тысяч евро.

Будет действовать жесткая мера карантина до 4 января. Кроме этого, правительство планирует ввести комендантский час и на 8-10 января.

Всем гражданам страны в эти дни надо находиться дома с десяти вечера до пяти утра. За соблюдением комендантского часа будет пристально следить армия.

Днем по улицам латвийских городов передвигаться запрещено.

Если правопорядок нарушает человек, ему нужно будет заплатить штраф в сумме от 10 до 2000 евро для граждан. Если решение властей ослушается бизнес, его руководителям придется заплатить от 140 до 5000 евро.

Находиться на улице ночью смогут только люди, которые едут или возвращаются с работы. При этом они должны иметь документ-доказательство того, что они действительно работают в это время.

Кроме того, власти Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля.

Напоминаем, что ведомство федерального канцлера Германии и власти регионов намерены продолжить имеющийся карантин до 24 или 31 января. Жесткий карантин в Германии планируют продлить на две-три недели.

Чиновники боятся, что после новогодних и рождественских праздников, когда жители страны будут ездить друг к другу в гости, собираться дома — будет новый всплеск инфекции. В случае продолжения ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что президент Америки Дональд Трамп 31 декабря собирается провести массовую новогоднюю вечеринку несмотря на пандемию коронавируса. Она будет платной. Билет стоит около тысячи долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!