Возле Мадагаскара затонул корабль с нелегалами

У северо-восточного побережья Мадагаскара затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров. Погибли не менее 17 человек. Об этом сообщило международное информационное агентство AP со ссылкой на Агентство морских и речных портов. Согласно сообщению, по меньшей мере 45 человек были спасены, 68 человек пропали без вести.

Мадагаскар - фото из открытых источников

Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго. Генеральный директор Агентства морских и речных портов Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

Напомним, в Нигерии затонула лодка с пассажирами. Об этом пишет издание BBC. Как стало известно, трагедия произошла в нигерийском штате Кано, что на северо-западе страны. Сообщается, что лодка, которая направлялась в населенный пункт Багвай и должна была преодолеть примерно пять километров, опрокинулась и пошла ко дну. По информации очевидцев, плавсредство было перегружено. На нём находилось около 50 человек. В результате происшествия погибло как минимум, 29 граждан. Судьба нескольких человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти жизни семи пассажиров. Среди жертв есть несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в результате мощных ливней несколько в нескольких австралийских штатах образовались масштабные наводнения. Потоки воды сносили всё на своем пути и уже успели забрать жизни, как минимум двух человек. Жители опасных районов были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. Сотни добровольцев помогают с ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии. В некоторых районах штата Квинсленд всего за сутки выпало около 100 миллиметров осадков.

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