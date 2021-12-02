В Нигерии затонула лодка с пассажирами: десятки погибших (ФОТО)

В Нигерии затонула лодка с пассажирами. Об этом пишет издание BBC.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в нигерийском штате Кано, что на северо-западе страны. Сообщается, что лодка, которая направлялась в населенный пункт Багвай и должна была преодолеть примерно пять километров, опрокинулась и пошла ко дну.

По информации очевидцев, плавсредство было перегружено. На нём находилось около 50 человек.

В результате происшествия погибло как минимум, 29 граждан. Судьба нескольких человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти жизни семи пассажиров.

Среди жертв есть несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: BBC

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в результате мощных ливней несколько в нескольких австралийских штатах образовались масштабные наводнения. Потоки воды сносили всё на своем пути и уже успели забрать жизни, как минимум двух человек. Жители опасных районов были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. Сотни добровольцев помогают с ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии. В некоторых районах штата Квинсленд всего за сутки выпало около 100 миллиметров осадков.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в немецком городе Мюнхен посреди города взорвалась авиационная бомба. Взрыв произошел во время ремонтных работ на мосту, который расположен неподалёку от железнодорожного вокзала. В результате происшествия ранения получили четыре человека. Пострадавшие были госпитализированы.

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