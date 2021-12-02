logo

BTC/USD

56233.64

ETH/USD

4521.23

LTC/USD

203.24

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка В Нигерии затонула лодка с пассажирами: десятки погибших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Нигерии затонула лодка с пассажирами: десятки погибших (ФОТО)

Во время трагедии в нигерийском штате Кано погибли дети

сегодня, 13:50
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Нигерии затонула лодка с пассажирами. Об этом пишет издание BBC.

В Нигерии затонула лодка с пассажирами: десятки погибших (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в нигерийском штате Кано, что на северо-западе страны. Сообщается, что лодка, которая направлялась в населенный пункт Багвай и должна была преодолеть примерно пять километров, опрокинулась и пошла ко дну. 

По информации очевидцев, плавсредство было перегружено. На нём находилось около 50 человек. 

В результате происшествия погибло как минимум, 29 граждан. Судьба нескольких человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти жизни семи пассажиров. 

Среди жертв есть несовершеннолетние. Они были учениками мусульманской школы в Багвае. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Нигерии затонула лодка с пассажирами: десятки погибших (ФОТО) - фото 2

Фото: BBC 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в результате мощных ливней несколько в нескольких австралийских штатах образовались масштабные наводнения. Потоки воды сносили всё на своем пути и уже успели забрать жизни, как минимум двух человек. Жители опасных районов были вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. Сотни добровольцев помогают с ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии. В некоторых районах штата Квинсленд всего за сутки выпало около 100 миллиметров осадков. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в немецком городе Мюнхен посреди города взорвалась авиационная бомба. Взрыв произошел во время ремонтных работ на мосту, который расположен неподалёку от железнодорожного вокзала. В результате происшествия ранения получили четыре человека. Пострадавшие были госпитализированы. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/pidgin/tori-59484396
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!