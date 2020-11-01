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Выборы в Грузии: обнародованы официальные результаты

Уверенную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

сегодня, 21:41
Автор:

Владимир Лавский

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" после обработки бюллетеней со всех участков набирает 48,15% голосов и побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. 

Выборы в Грузии: обнародованы официальные результаты

По данным ЦИК, семь партий и два блока проходят в парламент. Второе место занимает блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", членом которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили (27,14%). Что касается мажоритарной части, то тут в 13 из 30 одномандатных округов победила правящая партия, а в 17 округах состоится второй тур, так как ни один из претендентов не преодолел 50-процентный барьер.

Партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе "Единая Грузия — демократическое движение" не смогла преодолеть однопроцентный барьер и не попадает в парламент. По последним данным, за нее проголосовали 0,85% избирателей.

Парламентские выборы в Грузии состоялись в субботу, 31 октября. 

Как ранее сообщали "Комментарии", власти Грузии не воспринимают всерьез премьерские амбиции Саакашвили. 


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