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Японцы изобрели электромобиль для наводнений

Японский стартап Fomm создал компактный электромобиль, который можно использовать во время наводнений

сегодня, 01:25
Автор:

Ольга Чародий

Компания  Fomm создала электромобиль, способный передвигаться во время наводнений. Стартап будет представлен на рынке в мае этого года.

Японцы изобрели электромобиль для наводнений

Электромобиль для наводнений (фото из открытых источников)

Четырехместный автомобиль Fomm имеет длину 2,6 метра и ширину 1,3 метра. Он разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 166 км. Изюминка разработки -  автомобиль может работать в половодье благодаря водонепроницаемой нижней части. Кроме этого, электромобиль  может двигаться вперед и менять направление, когда частично погружен в воду.

"Генеральный директор компании гиде Цурумаки захотел создать такой электромобиль после землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года. После этого он участвовал в разработке одноместного электромобиля Coms в компании Toyota Auto Body, а в 2013 году основал Fomm" — говорится в сообщении представителя разработчика.

Напомним, американские разработчики объявили о создании электрокара нового поколения — по заявлению инженеров, новый автомобиль способен заряжаться исключительно от солнечной энергии и не требует иных источников питания. С таким заявлением выступили представители компании  Aptera. ак, авторы изобретения утверждают, что суперэкологичный автомобиль   способен проехать 1600 км на одном заряде.  Базовая модель оборудована аккумулятором, позволяющим проехать 400 км с одной зарядки. Впрочем, конструкция обладает и недостатками — во время движения аккумулятор не подзаряжается.

Солнечные батареи, которые расположили на крыше позволяют в течениее дня добавить заряда примерно на 70 км хода. Модель оснастили двигателем мощностью 134 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до сотни за 5,5 секунд. “С технологией Aptera Never Charge вы можете больше не беспокоиться о подзарядке авто — просто отправляйтесь куда и когда хотите”, — заверил соучредитель Aptera Крис Энтони.


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