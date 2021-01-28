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Япония создаст ракету для удара по России

Новая ракета сможет преодолеть расстояние в 1500 километров

сегодня, 19:30
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Японии заявила о разработке новой мощной ракеты. Об этом сообщает издание Mainichi Shimbun.

Япония создаст ракету для удара по России

Япония разработала новую сверхмощную ракету. Фото: ytimg.com

Новое оружие японского производства разместят на американских базах в Азии.

Планируется, что в новых ракетах увеличат дальность полета. Такое решение было принято в связи с аннулированием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Японские разработчики сообщают, что данная ракета сможет преодолеть достаточно большой путь и нанести серьезный удар России и Китаю в случае необходимости.

Пока прототип такой ракеты может пролететь лишь двести километров. Однако ученые и технологи работают над тем, чтобы оружие преодолевало расстояние в 1500 километров.

Кроме того, планируется дальнейшее совершенствование вооружения. Власти Японии сообщили, что хотят сделать такую ракету, чтобы радары не могли ее засечь.

На разработку такого вида оружия выделено 33,5 миллиарда иен. Это составляет 320 миллионов долларов.

Напомним, что Президент США Джо Байден недавно провел свой первый телефонный звонок со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщают в пресс-службе Белого Дома, Байден и Путин обсудили ряд вопросов, от кибератак до отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Детали разговора можно прочитать в нашем материале.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что в торговом центре Walmart в штате Луизиана произошло убийство пятнадцатилетней девочки. Ее ударила ножом в сердце 13-летняя школьница. В это время трое ее подруг вели прямой эфир в Instagram и Facebook. Подробности трагедии смотрите на нашем сайте.


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Источник: https://lenta.ua/ua/yaponiya-ogolosila-pro-stvorennya-raketi-dlya-udaru-po-rosiyi-84731/
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Обусуждения

Брат

сегодня, 20:23

Я просто ржу над такими новостями.Пока она летит на 200км.У России самая мощная ПВО и ПРО в мире.Даже пендосы не рискуют ее пробить.А тут трусливые,хвастливые самураи.России хватить долбануть желтожопых тремя Тополями,что бы их островок раскололся и ушел на дно.

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