Япония создаст ракету для удара по России

Власти Японии заявила о разработке новой мощной ракеты. Об этом сообщает издание Mainichi Shimbun.

Япония разработала новую сверхмощную ракету. Фото: ytimg.com

Новое оружие японского производства разместят на американских базах в Азии.

Планируется, что в новых ракетах увеличат дальность полета. Такое решение было принято в связи с аннулированием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Японские разработчики сообщают, что данная ракета сможет преодолеть достаточно большой путь и нанести серьезный удар России и Китаю в случае необходимости.

Пока прототип такой ракеты может пролететь лишь двести километров. Однако ученые и технологи работают над тем, чтобы оружие преодолевало расстояние в 1500 километров.

Кроме того, планируется дальнейшее совершенствование вооружения. Власти Японии сообщили, что хотят сделать такую ракету, чтобы радары не могли ее засечь.

На разработку такого вида оружия выделено 33,5 миллиарда иен. Это составляет 320 миллионов долларов.

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