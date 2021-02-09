Японская подводная лодка протаранила корабль при всплытии. Есть жертвы

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Ольга Чародий
Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии попала в аварию у
берегов префектуры Коти, наткнувшись на коммерческое торговое судно.
Подводная лодка (фото из открытых источников)
Так, чрезвычайнее происшествие произошло в акватории Тихого
океана, по близости от острова Шикоку, пишет агентство Kyodo.
Как сообщил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като,
дизель-электрическая подводная лодка типа "Сорю" зацепила корпус
другого судна в момент всплытия.
В результате инцидента пострадали 3 члена экипажа подлодки, о
жертвах на торговом судне не сообщатся. Известно, что пострадавшее судно
находилось в частной собственности.
"В данный момент при канцелярии премьер-министра создали
кризисный штаб. В его задачу входит сбор и анализ информации о ситуации с
подводной лодкой" — говорится в сообщении генерального секретаря.
Причины столкновения и ущерб на данный момент выясняются, власти Японии взяли ситуацию под особый контроль.
Напомним, Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что субмарина "Минерва", которая пропала в 1968 году, найдена. Предыдущие попытки найти подводную лодку не увенчались успехом. Новая поисковая группа повторно проанализировала данные об аварии, включая приливы, чтобы помочь найти обломки с помощью инновационной технологии. Пропавшая подводная лодка была обнаружена в 45 км от Тулона на глубине 2 370 м.Точная причина аварии с участием Minerve так и не была раскрыта. На борту подводной лодки "Минерва", когда она исчезла в районе порта Тулон на южном побережье Франции в январе 1968 года находилось пятьдесят два моряка.
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