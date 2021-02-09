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Японская подводная лодка протаранила корабль при всплытии. Есть жертвы

В результате столкновения пострадали три человека - все они из экипажа подлодки

сегодня, 04:07
Автор:

Ольга Чародий

Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии попала в аварию у берегов префектуры Коти, наткнувшись на коммерческое торговое судно.

Японская подводная лодка протаранила корабль при всплытии. Есть жертвы

Подводная лодка (фото из открытых источников)

Так, чрезвычайнее происшествие произошло в акватории Тихого океана, по близости от острова Шикоку, пишет агентство Kyodo.  

Как сообщил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като, дизель-электрическая подводная лодка типа "Сорю" зацепила корпус другого судна в момент всплытия.

В результате инцидента пострадали 3 члена экипажа подлодки, о жертвах на торговом судне не сообщатся. Известно, что пострадавшее судно находилось в частной собственности.

"В данный момент при канцелярии премьер-министра создали кризисный штаб. В его задачу входит сбор и анализ информации о ситуации с подводной лодкой" — говорится в сообщении генерального секретаря.

Причины столкновения и ущерб на данный момент выясняются, власти Японии взяли ситуацию под особый контроль.

Напомним, Министр обороны Франции Флоренс Парли  заявила, что субмарина "Минерва", которая пропала в 1968 году, найдена.  Предыдущие попытки найти подводную лодку не увенчались успехом. Новая поисковая группа повторно проанализировала данные об аварии, включая приливы, чтобы помочь найти обломки с помощью инновационной технологии. Пропавшая подводная лодка была обнаружена в 45 км  от Тулона на глубине 2 370 м.

Точная причина аварии с участием Minerve так и не была раскрыта. На борту подводной лодки "Минерва", когда она исчезла в районе порта Тулон на южном побережье Франции в январе 1968 года находилось пятьдесят два моряка.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/02/c6d195c63371-breaking-news-japan-submarine-collides-with-private-vessel-off-kochi-govt.html
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