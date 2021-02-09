Японская подводная лодка протаранила корабль при всплытии. Есть жертвы

Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии попала в аварию у берегов префектуры Коти, наткнувшись на коммерческое торговое судно.

Подводная лодка (фото из открытых источников)

Так, чрезвычайнее происшествие произошло в акватории Тихого океана, по близости от острова Шикоку, пишет агентство Kyodo.

Как сообщил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като, дизель-электрическая подводная лодка типа "Сорю" зацепила корпус другого судна в момент всплытия.

В результате инцидента пострадали 3 члена экипажа подлодки, о жертвах на торговом судне не сообщатся. Известно, что пострадавшее судно находилось в частной собственности.

"В данный момент при канцелярии премьер-министра создали кризисный штаб. В его задачу входит сбор и анализ информации о ситуации с подводной лодкой" — говорится в сообщении генерального секретаря.

Причины столкновения и ущерб на данный момент выясняются, власти Японии взяли ситуацию под особый контроль.

Напомним, Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что субмарина "Минерва", которая пропала в 1968 году, найдена. Предыдущие попытки найти подводную лодку не увенчались успехом. Новая поисковая группа повторно проанализировала данные об аварии, включая приливы, чтобы помочь найти обломки с помощью инновационной технологии. Пропавшая подводная лодка была обнаружена в 45 км от Тулона на глубине 2 370 м.

Точная причина аварии с участием Minerve так и не была раскрыта . На борту подводной лодки "Минерва", когда она исчезла в районе порта Тулон на южном побережье Франции в январе 1968 года находилось пятьдесят два моряка.

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