Южная Корея направит в Украину рекордный объем гуманитарной помощи: детали

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Vitalii Rozkariaka
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что
военное вторжение России в Украину является грубым нарушением международного
права и угрозой жизням миллионов украинцев. Местные СМИ передают, что корейский
главнокомандующий сделал данное заявление в рамках недавно прошедшего саммита
Южно-Восточной Азии в Камбоджи.
фото тематическое, из открытых источников
Юн Сок Йоль акцентировал внимание участников
саммита на том, что в цивилизованном мире каждый человек должен уважать суверенитет,
территориальную целостность и независимость чужого государства, иначе,
подчеркнул политик, не может быть и речи о какой-либо мировой демократии.
Президент Южной Кореи, помимо всего прочего,
также заявил, что его страна лишь продолжит увеличивать размер гуманитарной
помощи, направляемой в Украину. По его словам, для его государства помощь
стране, охваченной войной и сражающей от жестокой агрессии РФ, одна из
первоочередных задач.
Стоит вспомнить, что не так давно корейский
президент ездил с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где был
встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Мужчины договорились о
заключении между ими странами соглашения, согласно которому США будет закупать
у Кореи артиллерийские снаряды калибра 155мм., которые вследствие будут
направляться в Украину в качестве вооруженной помощи.
Таким образом, добавляют СМИ, можно с уверенностью
говорить о безоговорочной поддержке Украины правительством Южной Кореи в ее
войне с РФ.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что в "Укрзализныця"
намерена запустить пять новых рейсов в города, находящиеся в оккупации. Речь
идет о Донецке, Луганске, Севастополе, Мариуполе и Херсоне. Стоимость билетов
будет вуалироваться от 1000 гривен до 5000 гривен.
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