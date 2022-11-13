Южная Корея направит в Украину рекордный объем гуманитарной помощи: детали

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права и угрозой жизням миллионов украинцев. Местные СМИ передают, что корейский главнокомандующий сделал данное заявление в рамках недавно прошедшего саммита Южно-Восточной Азии в Камбоджи.

фото тематическое, из открытых источников

Юн Сок Йоль акцентировал внимание участников саммита на том, что в цивилизованном мире каждый человек должен уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость чужого государства, иначе, подчеркнул политик, не может быть и речи о какой-либо мировой демократии.

Президент Южной Кореи, помимо всего прочего, также заявил, что его страна лишь продолжит увеличивать размер гуманитарной помощи, направляемой в Украину. По его словам, для его государства помощь стране, охваченной войной и сражающей от жестокой агрессии РФ, одна из первоочередных задач.

Стоит вспомнить, что не так давно корейский президент ездил с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где был встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Мужчины договорились о заключении между ими странами соглашения, согласно которому США будет закупать у Кореи артиллерийские снаряды калибра 155мм., которые вследствие будут направляться в Украину в качестве вооруженной помощи.

Таким образом, добавляют СМИ, можно с уверенностью говорить о безоговорочной поддержке Украины правительством Южной Кореи в ее войне с РФ.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в "Укрзализныця" намерена запустить пять новых рейсов в города, находящиеся в оккупации. Речь идет о Донецке, Луганске, Севастополе, Мариуполе и Херсоне. Стоимость билетов будет вуалироваться от 1000 гривен до 5000 гривен.

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