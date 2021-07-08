Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр связи страны Франц Экзантус в twitter.

Франц Экзантус (фото из открытых источников)

По сообщению правительства, вероятных убийц президента Гаити задержали и доставили на допрос. Как сообщает Экзантус, национальная полиция задержала подозреваемых около 6 вечера по местному времени.

По уточненным данным AFP, полиция утверждает о том, что при задержании "четверо "наемников" убиты, двое арестованы после убийства президента Гаити". Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Напомним, известная своими курортными пляжами островная страна Гаити осталась без президента. Главу государства Жовенеля Моиза убили вооруженные стрелки, проникшие посреди ночи в его дом. Трагедия случилась 7 июля в час ночи по местному времени, сообщает служба BBC. Жилье президента Гаити было расположено в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Помимо Моиза ранения получила и его супруга, Мартин Мари Этьен. Пока временные власти не сообщают, в каком состоянии находится пережившая нападение первая леди. Сейчас наивысший пост на Гаити займет временный премьер-министр Клод Жозеф. Именно под его именем вышла официальная информация об убийстве Моиза. Как сообщается местными чиновниками, налет на резиденцию покойного президента совершили двое злоумышленников.

Отмечается, что от них звучала испанская речь — поэтому они вряд ли могут быть местными жителями. При этом на Гаити в равной степени считаются государственными как французский, так и гаитянский и креольский языки.

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