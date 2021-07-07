Убит президент Гаити Жовенель Моиз: что известно

Известная своими курортными пляжами островная страна Гаити осталась без президента. Главу государства Жовенеля Моиза убили вооруженные стрелки, проникшие посреди ночи в его дом. Трагедия случилась 7 июля в час ночи по местному времени, сообщает служба BBC.



Убитый президент Гаити Жовенель Моиз. Фото: Getty Images

Жилье президента Гаити было расположено в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Помимо Моиза ранения получила и его супруга, Мартин Мари Этьен. Пока временные власти не сообщают, в каком состоянии находится пережившая нападение первая леди.

Сейчас наивысший пост на Гаити займет временный премьер-министр Клод Жозеф. Именно под его именем вышла официальная информация об убийстве Моиза. Как сообщается местными чиновниками, налет на резиденцию покойного президента совершили двое злоумышленников.

Отмечается, что от них звучала испанская речь — поэтому они вряд ли могут быть местными жителями. При этом на Гаити в равной степени считаются государственными как французский, так и гаитянский и креольский языки.

Уже упомянутый Клод Жозеф в своем заявлении подчеркнул, что основная власть над государством сейчас находится у представителей Вооруженных сил и нацполиции Гаити. Личности людей, совершивших расправу над Жовенелем Моизом, устанавливаются. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не сеять панику.

Отметим, что погибшему главе Гаити исполнилось лишь 53 года. Высший пост в государстве он занимал с 2017 года. При этом несколькими месяцами ранее власти Гаити сообщали, что на Моиза готовилось покушение, но его удалось избежать.

Дополнительных деталей о трагическом инциденте пока не разглашается.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие меры принял самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко на случай того, если покушение на его жизнь закончится трагедией. Подробности — в нашем материале.

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