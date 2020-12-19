Журналисты выведали, кто на самом деле владеет империей PornHub

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Павел Зинченко
Крупнейшие в мире порносайты PornHub, RedTube и YouPorn принадлежат
зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek. Журналистам The Financial
Times удалось узнать, кто является главным бенефициарием.
ФОТО: Ferra.ru
Отмечается, что компания MindGeek, которая управляет сайтами PornHub,
RedTube и YouPorn, принадлежит бизнесмену Бернарду Бергемару. О нем практически
отсутствует какая-либо достоверная информация.
"И в самой компании MindGeek о
Бергемаре знает только "узкий круг" топ-менеджеров", ─ утверждают журналисты.
Издание сообщает, что на момент выхода их расследования Google выдавал
лишь три результаты связаны с именем реального владельца PornHub.
"Информация касалась старого
судебного процесса, во время которого Бергемар давал показания в качестве
директора RedTube. Также Бергемар не упоминается в корпоративных документах
MindGeek", ─ отмечают журналисты.
The Financial Times также сообщило, что Бергемар контролирует компанию с
помощью сложной схемы.
Каждый день на сайты, принадлежащие MindGeek заходят более 115 млн
человек. Объем ежедневной загрузки контента: 15 ТВ. Это примерно 50% каталога
Netflix. В ноябре 2020 году в США поисковый запрос pornhub был популярнее, чем
даже coronavirus и trump, сообщают журналисты.
Как сообщало издание "Комментарии", PornHub
теперь принимает только криптовалюту. Популярный ресурс
"для взрослых" отказался от приема реальных денег при покупке
премиум-аккаунта. Теперь заплатить за него можно исключительно криптовалютой,
что стало следствием отказа платежных систем MasterCard и Visa сотрудничать с
порталом.
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