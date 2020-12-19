Журналисты выведали, кто на самом деле владеет империей PornHub

Крупнейшие в мире порносайты PornHub, RedTube и YouPorn принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek. Журналистам The Financial Times удалось узнать, кто является главным бенефициарием.

ФОТО: Ferra.ru

Отмечается, что компания MindGeek, которая управляет сайтами PornHub, RedTube и YouPorn, принадлежит бизнесмену Бернарду Бергемару. О нем практически отсутствует какая-либо достоверная информация.

"И в самой компании MindGeek о Бергемаре знает только "узкий круг" топ-менеджеров", ─ утверждают журналисты.

Издание сообщает, что на момент выхода их расследования Google выдавал лишь три результаты связаны с именем реального владельца PornHub.

"Информация касалась старого судебного процесса, во время которого Бергемар давал показания в качестве директора RedTube. Также Бергемар не упоминается в корпоративных документах MindGeek", ─ отмечают журналисты.

The Financial Times также сообщило, что Бергемар контролирует компанию с помощью сложной схемы.

Каждый день на сайты, принадлежащие MindGeek заходят более 115 млн человек. Объем ежедневной загрузки контента: 15 ТВ. Это примерно 50% каталога Netflix. В ноябре 2020 году в США поисковый запрос pornhub был популярнее, чем даже coronavirus и trump, сообщают журналисты.

Как сообщало издание "Комментарии", PornHub теперь принимает только криптовалюту. Популярный ресурс "для взрослых" отказался от приема реальных денег при покупке премиум-аккаунта. Теперь заплатить за него можно исключительно криптовалютой, что стало следствием отказа платежных систем MasterCard и Visa сотрудничать с порталом.

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