В России прошли мероприятия, посвященные дню рождения диктатора Владимира Путина.

В РФ отметили день рождения Путина. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, для участия в мероприятиях людей сгоняли на площади и заставляли становиться в слова и фигуры.

Отмечается, что самые масштабные акции прошли в Москве и Петербурге. В столице РФ для приветствия Путина активисты "Молодой Гвардии Единой России" задействовали 5 тысяч человек, которых выстроили в надпись "С днем рождения, президент".





В Ростовской области члены партии "Единая Россия" заставили учеников начальных классов выстраиваться в фигуру с именем российского диктатора. Аналогичные мероприятия были проведены в Чувашии, Приморском крае, Самаре и Московской области.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.