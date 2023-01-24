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Абсурдный закон в России. Путин хочет удержать граждан в своей стране

Российский депутат подал поправки в закон, чтобы усилить контроль над выездом граждан РФ за границу.

сегодня, 14:03
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Автор:

Slava Kot

Кремль пытается удержать российских граждан в стране и усложняет их выезд за границу. Ожидается, что в скором времени правительство примет правки к закону "О дорожной деятельности и автомобильных дорогах в РФ" и таким образом сможет контролировать пересечение границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Абсурдный закон в России. Путин хочет удержать граждан в своей стране

Новый закон России усложняет выезд из страны. Фото из открытых источнико

Депутат РФ Евгений Москвичев внес в Госдуму поправки в закон "О дорогах и дорожной деятельности в России". Согласно этим изменениям, россияне должны предварительно бронировать дату и время пересечения границы наземным транспортом.

Если правки будут приняты, они начнут действовать с 1 марта до как минимум 2024 года. Пока Кремль решает, какой список документов необходимо будет представлять россиянам для осуществления такой процедуры. Предполагается, что выезд можно будет оформить через российскую государственную систему.

Контроль за выездом своих граждан может быть использован для удержания россиян в стране. С момента объявления Путиным мобилизации в России 21 сентября 2022 г. страну покинуло более 1 млн человек. Большинство граждан РФ пересекли сухопутные границы с Казахстаном, Грузией Финляндией и Грузией. Казахстан и Грузия заявляют, что их границу пересекли 700 тыс. и 400 тыс. российских граждан соответственно.

Ожидается, что Путин объявит вторую волну мобилизации в ближайшее время, а недавно в Кремле подтвердили, что указ о мобилизации до сих пор действует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Российские Федерации мобилизуют наркозависимых и отправляют на украинский фронт.

Также "Комментарии" писали о том, что в армию РФ пытаются мобилизовать людей с инвалидностью на временно оккупированных территориях.



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Источник: https://t.me/tass_agency/177786
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