Уровень доверия и поддержки российского лидера Владимира Путина опустился до самых низких показателей с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным опросов государственной социологической службы РФ, негативная тенденция длится уже около полутора месяцев и не показывает признаков стабилизации.

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, функционирующего под контролем государства, снижение уровня одобрения деятельности президента фиксируется уже шестую неделю подряд. Специалисты отмечают, что нынешние показатели стали самыми низкими с февраля 2022 года – периода начала войны против Украины.

Последние результаты социологического исследования, проведенного в период с 6 по 12 апреля 2026 г., свидетельствуют о дальнейшем ухудшении общественных оценок деятельности главы Кремля. Хотя точные числовые значения в материале не приводятся, аналитики обращают внимание на стабильное проседание ключевых индикаторов поддержки.

Социологи отмечают, что такая динамика не выглядит как краткосрочное колебание настроений. Напротив, шесть недель подряд снижение может свидетельствовать о формировании более глубокого тренда — постепенном росте недовольства среди населения России.

Эксперты также отмечают, что продолжающееся падение рейтинга на фоне затяжной войны и экономического давления может отражать изменение общественных ожиданий и общее ослабление уровня доверия к политическому руководству страны.

