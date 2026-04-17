Головна Новини Світ Росія Пекло для Пуітна у РФ триває шостий тиждень підряд: що відбувається
Пекло для Пуітна у РФ триває шостий тиждень підряд: що відбувається

Рівень підтримки російського диктатора Володимира Путіна знижується з початку березня

17 квітня 2026, 16:30
Клименко Елена

Рівень довіри та підтримки російського лідера Володимира Путіна опустився до найнижчих показників від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно з даними опитувань державної соціологічної служби РФ, негативна тенденція триває вже близько півтора місяця і не демонструє ознак стабілізації.

За інформацією Всеросійського центру вивчення громадської думки, який функціонує під контролем держави, зниження рівня схвалення діяльності президента фіксується вже шостий тиждень поспіль. Фахівці відзначають, що нинішні показники стали найнижчими з лютого 2022 року — періоду початку війни проти України.

Останні результати соціологічного дослідження, проведеного в період із 6 по 12 квітня 2026 року, свідчать про подальше погіршення громадських оцінок діяльності глави Кремля. Хоча точні числові значення в матеріалі не наводяться, аналітики звертають увагу на стабільне просідання ключових індикаторів підтримки. 

Соціологи наголошують, що така динаміка не виглядає як короткострокове коливання настроїв. Навпаки, шість тижнів поспіль зниження може свідчити про формування більш глибокого тренду — поступового зростання невдоволення серед населення Росії.

Експерти також зазначають, що тривале падіння рейтингу на тлі затяжної війни та економічного тиску може відображати зміну суспільних очікувань і загальне послаблення рівня довіри до політичного керівництва країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що  президент України Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації навколо Ірану може створювати додаткові ризики для стабільності міжнародних постачань озброєння Україні. За його словами, глобальна нестабільність і коливання на енергетичних ринках здатні впливати на політичні та військові рішення партнерів, тому важливо заздалегідь мінімізувати можливі наслідки для обороноздатності держави.



